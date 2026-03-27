Guvernul adoptă OUG pentru reducerea prețului la benzină și motorină

de Vlad Bălănescu

Guvernul adoptă OUG pentru reducerea prețului la benzină și motorinăRăzboiul din Iran a provocat o criză energetică la nivel mondial și acest lucru s-a simțit și în țara noastră în prețul la carburanți. Motorina și benzina standard s-au apropiat și unele cazuri chiar au depășit pragul de 10 lei pe litru.

După mai multe discuții și neînțelegeri în cadrul coaliției, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență  menită să țină sub control prețurile. A fost declarată situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.

Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare”, se precizează în ordonanță.

Este prevăzută, de asemenea, și limitarea exporturilor motorină și țiței, care pot fi realizate doar cu acordul autorităților. Nerespectarea prevederilor privind adaosul comercial se sancționează cu amenda cuprinsă între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Rămâne de văzut care va fi efectiv impactul la pompă. O estimare publicată în presa națională (amănunte aici) arată că ar urma să vedem, de la 1 aprilie, o reducere a prețurilor cu 0,5 lei pe litru, deci oricum prețul l-ar depăși pe cel de începutul acestei noi crize.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Botoșani. Acțiune de amploare a Poliției în Ștefănești. Peste 100 de forțe de ordine, percheziții și filtre în tot orașul
DN2, sub „asediu" rutier: controale în lanț pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Moldova
COD GALBEN Ploi și ninsori la munte în Regiunea de Nord -Est, până luni!

Vremea se schimbă, începând de vineri, 27 martie, frigul...
DN2, sub „asediu" rutier: controale în lanț pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Moldova

Unul dintre cele mai circulate și, în același timp,...
Botoșani. Acțiune de amploare a Poliției în Ștefănești. Peste 100 de forțe de ordine, percheziții și filtre în tot orașul

Peste 100 de polițiști și forțe de ordine au...
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE   Administratia Judeţeană...
FOTO. Neamț. Șoferul unui camion a leșinat la volan și a intrat într-un gard

Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care...

