Guvernul adoptă OUG pentru reducerea prețului la benzină și motorină

Războiul din Iran a provocat o criză energetică la nivel mondial și acest lucru s-a simțit și în țara noastră în prețul la carburanți. Motorina și benzina standard s-au apropiat și unele cazuri chiar au depășit pragul de 10 lei pe litru.

După mai multe discuții și neînțelegeri în cadrul coaliției, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență menită să țină sub control prețurile. A fost declarată situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.

„Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare”, se precizează în ordonanță.

Este prevăzută, de asemenea, și limitarea exporturilor motorină și țiței, care pot fi realizate doar cu acordul autorităților. Nerespectarea prevederilor privind adaosul comercial se sancționează cu amenda cuprinsă între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Rămâne de văzut care va fi efectiv impactul la pompă. O estimare publicată în presa națională (amănunte aici) arată că ar urma să vedem, de la 1 aprilie, o reducere a prețurilor cu 0,5 lei pe litru, deci oricum prețul l-ar depăși pe cel de începutul acestei noi crize.