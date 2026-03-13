Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 1 iulie. 1,7 milioane de români vor primi 119 lei în plus

De la 1 iulie 2026 va crește salariul minim brut pe economie, de la 4.050 lei la 4.325 de lei, o majorare brută de 275 de lei. Evident, creșterea netă nu este la fel de mare, în portofelul angajaților din România vor intra doar 119 lei în plus.

În schimb, statul este cel care câștigă mai mult din impozite şi contribuţiile pe care angajatorii le plătesc, care vor fi mult mai mari. La nivel național, Ministerul Muncii apreciază că aproximativ 700 de milioane de lei vor ajunge în plus în visteria statului.

Peste cinci luni, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Ceea ce înseamnă o majorare de 6,8%.

Valoarea netă a salariului minim va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

Datele oficiale ale Ministerului Muncii arată că, în prezent, beneficiază de salariul de bază minim brut garantat în plată 831.382 de salariaţi. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară ar urma să beneficieze 1.759.027 salariaţi.

„Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit şi corect în România. În şedinţa de Guvern am adoptat hotărârea privind creşterea salariului minim. Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

„Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit. Nu mi-a zis nimeni, dar ce o să facem, domnule, cu banii ăştia în plus? Că bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim, care se putea întâmpla în ianuarie. Dar ok, o facem, că atât putem, de la jumătatea anului”, a adăugat ministrul Florin Manole.

Angela Croitoru