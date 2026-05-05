Guvernul a aprobat prima de carieră didactică – 1.500 de lei pentru personalul din educație

de Croitoru Angela

Guvernul a aprobat prima de carieră didactică - 1.500 de lei pentru personalul din educațieÎn ultima ședință a guvernului sub conducerea lui Ilie Bolojan, marți, 5 mai 2026, chiar înainte de votul care l-a dat jos din funcția de premier, a fost adoptată Ordonanța de Urgență care reglementează acordarea primelor pentru personalul din învățământ. Asta după ce, profesorii au reclamat în numeroase proteste măsuri restrictive și considerate injuste prin care a crescut norma didactică, au fost majorate efectivului de elevi pe clasă/ unitate de învățământ cu personalitate juridică etc, dar Ilie Bolojan și fostul ministru al Educației, Daniel David au rămas neclintiți în deciziile luate.

Așadar, profesorii primesc o gură de oxigen sau un fel de cadou de adio din partea fostului premier Ilie Bolojan.

Potrivit Ordonanței adoptate marți, prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net și va fi acordată începând cu luna mai. Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susținere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziția de cărţi de specialitate și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educațional, pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar de stat, aflat în activitate.

Minimum 65% din valoarea primei va fi utilizat pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, precum și lista furnizorilor acreditați vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Suma totală alocată pentru această măsură este de 400 de milioane de lei și provine din fonduri europene.

Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat (până la gradul de conferențiar inclusiv), aflați în activitate în anul școlar/universitar 2025–2026.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
