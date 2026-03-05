Guvernul a aprobat în ședința de joi hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva

Ministerul Mediului arată că obiectivul acestui demers este eficientizarea administrării pădurilor proprietate publică a statului și creșterea responsabilității manageriale. Diana Buzoianu a declarat că se trece „de la un model administrativ fragmentat, fără criterii de performanță, la unul regional, mai coerent și mai eficient”, cu reducerea structurilor birocratice și evaluarea obiectivă a performanței.

Potrivit hotărârii, Romsilva va trece de la 41 de direcții silvice la 19 direcții silvice regionale, măsura fiind și un jalon în cererea 4 de plată din PNRR. Pentru noile direcții regionale vor fi organizate concursuri, iar directorii vor avea contracte de mandat (nu contracte de muncă), cu criterii de performanță analizate anual. Contractul poate înceta dacă nu sunt îndeplinite două treimi din criterii. Mandatele sunt de 5 ani, cu prelungire condiționată de rezultate.

Ministrul a indicat exemple de criterii: indicatori financiari (profit net raportat la suprafață, timpul mediu de recuperare a creanțelor) și nefinanciari (parteneriate în comunități, colaborări cu ONG-uri și instituții, acoperirea cererilor de lemn de încălzire pentru populație – minimum 70% răspunse și realizate). De asemenea, în minimum 90% din cazurile cu prejudicii trebuie formulate cereri în judecată și trebuie urmărită implementarea măsurilor din rapoartele de audit și ale corpului de control.

Hotărârea mai prevede clarificarea atribuțiilor structurilor Romsilva și întărirea disciplinei financiare prin evidență separată pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii, cu responsabilitate managerială distinctă, precum și reguli privind repartizarea cheltuielilor la nivel central și regional. (Z.C.H.)