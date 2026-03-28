Guvernul a aprobat drumul expres Suceava–Siret: investiție de peste 7,4 miliarde lei

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea Drumului Expres Suceava–Siret, un proiect considerat strategic pentru nordul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, după ședința de Guvern.

Noua șosea de mare viteză va asigura legătura rapidă între municipiul Suceava și Punctul de Trecere a Frontierei Siret, fiind gândită ca parte a rețelei transeuropene de transport TEN-T Core.

Potrivit datelor oficiale, investiția este estimată la peste 7,4 miliarde de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

Proiectul vizează reducerea semnificativă a timpilor de deplasare între Suceava și Siret, creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, cu efect direct asupra scăderii emisiilor generate de ambuteiaje.

Pentru județul Suceava, drumul expres ar urma să descongestioneze traficul de pe DN29, una dintre cele mai circulate artere din zonă, și să reducă riscul de accidente.

Autoritățile susțin că investiția poate deveni un motor de dezvoltare economică și turistică pentru nordul Bucovinei, în special în zona Siretului, prin facilitarea transportului de mărfuri și a mobilității către granița cu Ucraina.

