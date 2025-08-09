Vineri, 9 august, pe agenda Guvernului a fost un proiect care a stârnit un interes deosebit, deoarece aducea o modificare fundamentală la pilonul II de pensii.

Conform proiectului, persoanele nu vor mai avea posibilitatea de a retrage integral suma pe care o au de primit din pilonul II de pensii după obținerea deciziei de pensionare, așa cum este situația în prezent. Vor putea retrage maxim 25% din suma totală, restul urmând să primească o sumă lunară, sub forma de „retragere programată” sau „pensie viageră” (mai multe amănunte puteți citi aici și aici).

La finalul ședinței de Guvern, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, a făcut o serie de declarații privind acest proiect, încercând să justifice necesitatea sa. El a spus că este necesară „adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii, pentru a oferi participanților predictibilitate și că vor avea venituri sigure și pe termen lung”. Asta deși există și în prezent un cadru legal pentru retragerea fondurilor, doar că acesta permite o flexibilitate mai mare, oferind posibilitatea retragerii complete a sumei de către contribuabil, în momentul în care primește decizia de pensionare.

Liderul ASF susține că legislația de la momentul înființării fondurilor de pensii private din 2008 ar fi trebuit să aibă „caracter tranzitoriu”, când dominantă era partea de acumulare (n.r. perioadă în care contribuabilii doar putea pune bani în fonduri dar nu putea retrage pentru că nu se întruneau condițiile ca participanții să iasă la pensie). Acum însă, după cum s-a exprimat Alexandru Petrescu, citat de economedia, când ne îndreptăm „spre momentul în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie” se pare că regulile se vor schimba. „O regulă: investiție versus dezinvestiție, acumulare versus decumulare din principiu de investment banking îmi spune că dacă ai o creștere și acumulare graduală, și decumularea, dezinvestiția trebuie să aibă caracter gradual.”, a declarat Alexandru Petrescu. „Am avut 80.000 de contribuabili în acest an care au întrunit condițiile de pensionare și de solicitare a banilor. Vom avea sute și sute de mii de solicitări pe an, într-o perspectivă de 5-7-8 ani, pe măsură ce baby-boomers vor ajunge la vârsta pensionării. Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să îți poți retrage toți banii. Toate fondurile de pensii au perioade tranzitorii, cu perioade de cumulare”, a continuat el.

Președintele ASF a susținut, de asemenea, că noile reguli nu ar urma să avantajeze pe administratorii fondurilor de pensii. La întrebarea „Pe viitor vor fi sute de mii de pensionari și nu vor fi bani?”, răspunsul dat de Alexandru Petrescu a fost „Dacă fondurile sunt gestionate în mod nejudicios se poate ajunge și la acest punct dar suntem aici să nu se întâmple așa ceva…”

Deocamdată, documentul a fost „în primă lectură” la Guvern și autoritățile dau asigurări că va continua procesul de consultare publică.

