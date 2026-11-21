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Lansarea Grand Theft Auto VI (GTA VI), joi, 19 noiembrie, a fost însoțită de recorduri de trafic pe internet și audiență online. Aproape opt milioane de persoane au urmărit simultan transmisiunile în direct ale noului joc video al companiei Rockstar Games, iar operatorul internațional DE-CIX a înregistrat cel mai ridicat trafic de date din istoria rețelei sale.

DE-CIX, companie care operează puncte de interconectare a rețelelor de internet, a anunțat că miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:20 (ora Europei Centrale), traficul înregistrat la nivelul infrastructurii sale internaționale a atins 33,03 terabiți pe secundă, un nou record. În perioada lansării GTA VI, volumul datelor transferate a fost cu 25% mai mare decât într-o săptămână obișnuită de la începutul anului.

Creșterea traficului a coincis cu descărcările efectuate înainte de lansarea oficială. GTA VI ocupă aproximativ 210 GB, iar utilizatorii au avut posibilitatea să descarce fișierele începând din 10 noiembrie, pentru a putea începe să se joace imediat după activarea titlului. La o conexiune de internet de 50 Mbps, descărcarea poate dura peste nouă ore, chiar și în condiții ideale, conform DE-CIX. Compania a înregistrat valori ridicate și în Frankfurt, New York, Madrid, Dubai și Singapore. În Frankfurt, unde funcționează cel mai mare punct de interconectare a rețelelor de internet din Europa, traficul a ajuns la 22,15 terabiți pe secundă.

Aproape opt milioane de spectatori simultan

GTA VI a stabilit recorduri și pe platformele de transmisiuni live, unde milioane de persoane au urmărit cum creatorii de conținut explorau noul titlu. Conform datelor publicate de Streams Charts, audiența simultană a atins 7,91 milioane de spectatori, de peste patru ori mai mult decât precedentul record pentru lansarea unui joc video, stabilit de Valorant în 2020. Pe Twitch, GTA VI a depășit 3,3 milioane de spectatori simultan, devenind jocul cu cea mai mare audiență înregistrată pe platformă. YouTube a atras peste 3,2 milioane de spectatori, iar Kick aproape 1,5 milioane. În primele 24 de ore, transmisiunile au acumulat peste 125 de milioane de ore de vizionare.

GTA VI a înregistrat și vânzări record. Compania de analiză Sensor Tower estimează că până joi seară au fost comercializate aproximativ 24,6 milioane de exemplare, inclusiv prin precomenzi, cu încasări de 2,36 miliarde de dolari. Rockstar Games nu a publicat încă rezultatele oficiale.

GTA VI este un joc video de acțiune în care utilizatorii explorează o lume virtuală, conduc vehicule și îndeplinesc misiuni. Acțiunea se desfășoară în Vice City, un oraș fictiv inspirat de Miami. Titlul este disponibil și în România, pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X|S.

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Sandu Munteanu

Foto: rockstargames.com