Groapă adâncă de 10 metri descoperită pe un teren agricol din Dochia. Ce spun autoritățile

de Vlad Bălănescu

Actualizare: „Conform evaluării realizate de specialiștii ISU, gazele identificate nu sunt de natură explozibilă. Situația este monitorizată în continuare, iar instituțiile competente desfășoară verificări pentru stabilirea cauzei fenomenului.”, precizează prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu.

Știre iniațilă: O groapă cu un diametru de aproximativ 50 cm și adâncime de 10 m a fost descoperită luni, 20 aprilie pe un teren agricol din comuna Dochia. Situația a fost semnalată de SVSU Dochia.

În această dimineață, la locul indicat a fost direcționat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț cu o autospecială complexă pentru intervenție și cu un ofițer CBRN, care au constatat cele sesizate. Astfel, a fost solicitat sprijinul echipajului specializat CBRN din cadrul ISU Bacău.

 

La fata locului a fost și prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, care a ținut să asigure că nu există locuințe în apropiere și, de asemenea, nu există pericol de explozie.

În urma măsurătorilor efectuate, s-a constatat că din interiorul găurii formate se degajă clor în cantități mici.
Prima locuință se află la o distanță de aproximativ 600 m, iar la 150 m se află Drumul Județean DJ 157.WhatsApp Image 2026 04 21 at 15.59.53

La locul evenimentului sunt prezenți reprezentanți ai instituțiilor cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență.

Vom reveni cu detalii.

Imagini: ISU Neamț

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Începe procesul unei grupări specializată în trafic de droguri
Comunicat de presă. PNL Neamț: „Responsabilitate pentru România: Alegem dezvoltarea, nu criza!"

