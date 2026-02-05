Sănătate NeamţSANATATEStiri fierbinti

Gripă aviară confirmată în Neamț

de Sofronia Gabi

Primul caz de gripă aviară din acest an a fost confirmat de Direcția de Sănătate Publică Neamț, la o lebădă recoltată de pe Lacul Bâtca Doamnei. Analizele de laborator au dovedit prezența virusului gripei aviare H5N1 înalt patogen. „Este deosebit de important ca persoanele care pot fi expuse la păsări bolnave să fie vaccinate împotriva gripei sezoniere. Vaccinarea antigripală sezonieră nu va preveni infecția cu virușii gripei aviare, dar poate reduce riscul de a se îmbolnăvi de virusurile gripei umane și aviare în același timp. Persoanele care au avut contact cu păsări infectate ar trebui să își monitorizeze propria sănătate, timp de aproximativ 10 zile, pentru posibile simptome (de ex., conjunctivită sau simptome asemănătoare gripei)”, conform Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Și în alte rânduri au fost cazuri de gripă aviară la lebedele pe lacul Bâtca Doamnei, cadavrele recoltate confirmând prezența bolii, motiv pentru care zona este cunoscută cu istoric epidemiologic încărcat din punct de vedere al evoluției influenței aviare înalt patogenă. Pentru a preveni îmbolnăvirea populația trebuie să țină cont de sfaturile specialiștilor.

-Evitați sursele de expunere ori de cate ori este posibil: evitați păsările sălbatice și încercați să le observați doar de la distanță; evitați contactul cu păsările de curte care par bolnave sau sunt moarte; evitați contactul cu suprafețele care par a fi contaminate cu fecale de la păsări sălbatice sau domestice.

-Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei și a săpunului se șterg mâinile cu alcool sanitar.

-Nu manipulați păsări moarte.

-Supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave.

-Cumpărați carne de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate.

-Anunțați medicul veterinar privind orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări.

-Acordați tot sprijinul personalului sanitar și autorităților veterinare.

-Când preparați hrana: spălați-vă pe mâini înainte, între si după operațiile de manipulare a alimentelor crude și a celor prelucrate termic; nu folosiți același cuțit sau instrument de tăiat pentru a pregăti carnea crudă și alimentele care sunt gata preparate; separați carnea crudă de cea prelucrată termic sau de alimentele care sunt gata preparate; nu puneți carnea prelucrată termic pe aceeași farfurie sau suprafață pe care a fost așezată înainte de a fi prelucrată termic; carnea de pasăre, inclusiv ouăle, trebuie prelucrate termic timp îndelungat, întrucât virusuri-le gripale sunt distruse prin prelucrare termică la mai mult de 70°C; înainte de a manipula și prelucra termic ouăle, spălați-le cu apă și săpun, iar după aceea spălați-vă pe mâini tot cu apă și săpun; nu folosiți ouă fierte moi sau crude în alimente care nu vor fi prelucrate termic; după manipularea păsărilor sau a ouălor crude, spălați-vă pe mâini și spălați toate suprafețe-le și instrumentele folosite, atent, cu apă și săpun.

În cazul în care intrați în contact cu păsările la locul de muncă, luați următoarele măsuri de precauție:

-Folosiți echipament de protecție cum ar fi mănuși, mască de protecție și protecție pentru ochi. După folosire, aruncați mănușile și masca și spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

-Evitați să vă atingeți gura, nasul sau ochii după contactul cu păsări sau suprafețe care pot fi conta-minate cu salivă, mucoase sau fecale de la păsări sălbatice sau domestice.

-Spălați-vă mâinile cu apă și săpun după ce ați atins păsările.

-Schimbați-vă hainele înainte de a intra în contact cu păsări domestice sănătoase și de a manipula păsări sălbatice, păsări sălbatice captive, păsări de crescătorie și alte păsări de companie.

-Anunțați medicul veterinar privind orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări.

