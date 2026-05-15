ACTUALITATEEDUCATIESOCIAL

Greva din Educație, amânată pe fondul crizei politice: doar 19,2% dintre profesori au votat pentru protest

de Popa Denisa

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru 25 mai, nu va mai avea loc în perioada anunțată inițial, după ce referendumul organizat de sindicate a arătat o susținere redusă în rândul cadrelor didactice. Doar 19,2% dintre membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației „Spiru Haret” au votat în favoarea declanșării protestului.

Decizia de amânare vine într-un context politic complicat, marcat de schimbări la nivel guvernamental, care, în opinia liderilor sindicali, face imposibil un dialog real și eficient. „O grevă fără un Guvern cu puteri depline la masa negocierilor riscă să fie lipsită de rezultate”, transmit reprezentanții sindicatelor.

Situația scoate în evidență o fractură între nivelul de nemulțumire exprimat public de profesori în ultimele luni și disponibilitatea reală de a intra într-un conflict de muncă major. Deși anterior sondajele interne indicau un sprijin mult mai mare pentru grevă, momentul ales și incertitudinea politică par să fi temperat mobilizarea.

Liderii sindicali insistă însă că problemele din sistem rămân nerezolvate: salariile considerate insuficiente, volumul de muncă ridicat și lipsa unui dialog consistent cu autoritățile. Aceștia avertizează că amânarea nu înseamnă renunțare, iar protestele ar putea fi reluate rapid, în funcție de reacția viitorului Executiv.

În acest context, Educația rămâne unul dintre cele mai tensionate domenii la nivel național, iar perspectiva unei greve generale este doar împinsă în timp, nu eliminată.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat
Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat

Ultima ora

ACTUALITATE

Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat

Un grav accident s-a produs joi, 14 mai, pe...
SOCIAL

Atenționare de vreme severă – meteorologii anunță averse torențiale, grindină și vijelii în Regiunea Nord-Est

Foarte aproape de vara calendaristică vremea schimbă foaia, iar...
ACTUALITATE

Vaslui. Locuință distrusă de foc la Bârlad

Casa unui localnic din municipiul Bârlad a fost distrusă...
ACTUALITATE

Tânăr fără permis și sub influența alcoolului, implicat într-un accident cu tractorul la Borca

Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea...
Social Neamț

Incendiu devastator la Timișești: 60 de stupi și un camion apicol, distruse de flăcări

Un incendiu puternic izbucnit joi seară, în satul Preotești...

Categorii