Greva din Educație, amânată pe fondul crizei politice: doar 19,2% dintre profesori au votat pentru protest

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru 25 mai, nu va mai avea loc în perioada anunțată inițial, după ce referendumul organizat de sindicate a arătat o susținere redusă în rândul cadrelor didactice. Doar 19,2% dintre membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației „Spiru Haret” au votat în favoarea declanșării protestului.

Decizia de amânare vine într-un context politic complicat, marcat de schimbări la nivel guvernamental, care, în opinia liderilor sindicali, face imposibil un dialog real și eficient. „O grevă fără un Guvern cu puteri depline la masa negocierilor riscă să fie lipsită de rezultate”, transmit reprezentanții sindicatelor.

Situația scoate în evidență o fractură între nivelul de nemulțumire exprimat public de profesori în ultimele luni și disponibilitatea reală de a intra într-un conflict de muncă major. Deși anterior sondajele interne indicau un sprijin mult mai mare pentru grevă, momentul ales și incertitudinea politică par să fi temperat mobilizarea.

Liderii sindicali insistă însă că problemele din sistem rămân nerezolvate: salariile considerate insuficiente, volumul de muncă ridicat și lipsa unui dialog consistent cu autoritățile. Aceștia avertizează că amânarea nu înseamnă renunțare, iar protestele ar putea fi reluate rapid, în funcție de reacția viitorului Executiv.

În acest context, Educația rămâne unul dintre cele mai tensionate domenii la nivel național, iar perspectiva unei greve generale este doar împinsă în timp, nu eliminată.