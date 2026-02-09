ADMINISTRAȚIEACTUALITATEStiri fierbinti

Grevă de avertisment în primăriile din comune pe 10 februarie. Primarii vin la București pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan

de Sofronia Gabi

Grevă de avertisment în primăriile din comune pe 10 februarie. Primarii vin la București pentru a se întâlni cu premierul Ilie BolojanPrimăriile comunelor din țară vor fi în grevă de avertisment pe 10 februarie, timp de două ore, între 10:00 și 12:00. Acțiunea sindicală a fost generată de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan privind reforma în administrația publică locală și a fost anunțată atât de Sindicatul Comunelor și Orașelor din România cât și de Asociația Comunelor din România. Participă peste 1.500 de primării din toată țara, iar pe perioada grevei de avertisment primarii vor fi prezenți la București, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, unde a confirmat prezența și prim ministrul Ilie Bolojan.

Măsurile luate de Guvern sunt total anacronice. De fapt, sunt semnalate în aceeași măsură și de către senatori și deputați care spun că nici ei nu știu ce se adoptă la nivelul Guvernului și ce vor fi puși să aprobe. Suntem într-o situație cu totul și cu totul de excepție. Aseară am supus aprobării ca să sesizăm Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa cu privire la încălcare autonomiei locale. N-aș spune că e încălcare, e o distrugere, o degradare a autonomiei locale fără precedent. Se degradează de la zi la zi viața comunelor. Noi suntem de ani de zile cu număr de personal la jumătate față de orașe, cu același număr al locuitorilor, cu resurse financiare foarte, foarte reduse și cu proiecte care sunt trase pe dreapta până când o vrea Măria sa să le dea drumul”, a declarat Emil Drăghici, directorul Asociației Comunelor din România.

Hotărârea de declanșare a acțiunii de protest a fost anunțată și pe site-ul SCOR documentul fiind intitulat „Nu acceptăm să fim săracii administrației locale! Cerem respectarea Constituției!”.

Pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern. „Jumătatea de funcționar public” și „Meniul săracilor”, în loc de adoptarea legii salarizării asumate prin PNRR, reprezintă discriminări inacceptabile. Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune. Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit”.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
O nouă ediție de titluri de stat Tezaur: se acordă dobânzi de până la 7%
Articolul următor
Bacău. Tânăr reținut după ce a amenințat un șofer de ridesharing

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Tânăr reținut după ce a amenințat un șofer de ridesharing

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a...
Economic Neamț

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur: se acordă dobânzi de până la 7%

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de...
SPORT

Trei sportivi români intră astăzi în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă

Astăzi, 9 februarie, trei sportivi români reprezintă România Jocurile...
INFRACȚIONAL

Weekend plin pentru polițiștii nemțeni. 90 de intervenții, sute de sancțiuni și percheziții la Bicaz într-un dosar de furt

În weekend 7-8 februarie, polițiștii nemțeni au intervenit la...
INFRACȚIONAL

Suceava. Reținuți după ce au oferit la vânzare un kilogram de cocaină

Cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale