Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au amânat încă o dată pronunțarea în dosarul în care directoarea Complexului de Servicii „Romanița” din Roman, Petronela Cobuz, a fost acuzată de fapte de corupție (amănunte aici). Este a treia amânare după ce cauza a fost în pronunțare pe 5 februarie, iar mai apoi în martie. La ultimul termen s-a stabilit ca decizia în acest caz să fie dată la începutul lunii viitoare, pe 4 aprilie. În noiembrie 2022 Petronela Cobuz a fost trimisă în judecată de procurorii DNA care o acuzau de trafic de trafic de influență în formă continuată. În același dosar, directorul Clubului Copiilor Roman, Ilie Boloca, alături de alte trei persoane, a fost inculpat pentru complicitate la cumpărare de influență.

„În perioada ianuarie/februarie 2022 – 28 iunie 2022, în contextul organizării la nivelul DGASPC Neamț a unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante în cadrul Complexului de servicii „Romanița” Roman, inculpata Cobuz Petronela, în calitatea menționată mai sus, direct sau prin intermediar, ar fi pretins de la cinci persoane (viitori candidați) suma totală de 11.000 euro și ar fi primit de la trei dintre acestea suma totală de 4.500 euro. În schimbul foloaselor respective, inculpata le-ar fi promis acestora că va interveni pe lângă membrii comisiilor de concurs și pe lângă conducerea DGASPC Neamț, astfel încât persoanele respective să fie declarate admise la concursurile menționate mai sus ce vizau, printre altele, ocuparea unor posturi de administrator, pedagog social și psiholog”, conform DNA.

Procurorii au apreciat că în perioada decembrie 2021 – iunie 2022, Cobuz ar fi primit de la Boloca și de la o altă persoană 700 de euro, pentru angajarea unor rude (amănunte aici). În același dosar au mai fost cercetate alte două persoane dar acestea și-au admis vina și au încheiat cu procurorii anticorupție acorduri de recunoaștere a vinovăției, pentru acuzele de cumpărare de influență. Înțelegerile au fost consfințite de judecători, fiind aplicate sancțiuni de câte un an și 4 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe un termen de 2 ani, plus câte 60 de zile de muncă în folosul comunității (amănunte aici).

