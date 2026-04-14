Grenadă din Al Doilea Război Mondial găsită pe un teren din Roman _
Grenadă din Al Doilea Război Mondial găsită pe un teren din Roman

alexandru
de alexandru

Grenadă din Al Doilea Război Mondial găsită pe un teren din Roman Un apel la 112 a pus în alertă autoritățile, după ce o grenadă a fost descoperită pe un teren din municipiul Roman.

Incidentul a avut loc pe 9 aprilie, când un bărbat de 48 de ani, aflat la curățenie pe un teren de pe strada Cucutei, a observat obiectul periculos și a anunțat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit pirotehnicienii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț, împreună cu polițiști. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că este vorba despre o grenadă de mână defensivă, provenită din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pentru a se asigura că nu există și alte pericole, zona a fost cercetată pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, însă nu au mai fost descoperite alte elemente de muniție.

Grenada a fost ridicată în condiții de siguranță, transportată și depozitată într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă ulterior de specialiști.

Autoritățile spun că astfel de descoperiri pot fi extrem de periculoase și îi sfătuiesc pe cetățeni să nu atingă munițiile găsite și să apeleze la 112.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

alexandru
Coliziune între două mașini la Bistricioara. Două persoane rănite și transportate la spital

