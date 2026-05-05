Grav accident de muncă la un fast food din Târgu Neamț – două femei s-au opărit cu ulei încins

Două femei, de 21 și 30 de ani, au ajuns pe patul de spital cu arsuri profunde după ce s-au opărit cu ulei încins. S-a întâmplat în minivacanța de Ziua Muncii, pe 3 mai, pe când cele două victime erau în timpul programului de lucru, la o unitate de alimentație publică din Târgu Neamț. Imediat după incident, în jurul orei 21:40, a fost solicitat ajutor la numărul unic de urgență 112. A intervenit un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț care a acordat îngrijiri medicale ambelor femei. „Cele două paciente sunt lucrătoare la un fast food în Târgu Neamț. Una dintre ele s-a urcat pe o scăriță pentru a curăță o hotă. Scărița era ținută de cealaltă femeie. Se pare că s-au dezechilibrat, iar în cădere au tras o friteuză cu ulei încins, suferind arsuri”, a declarat Radu Roibu, purtător de cuvânt SAJ Neamț.

Pacienta de 21 a fost diagnosticată cu arsură de gradul I-II pe aproximativ 25% din suprafața corporală, fiind afectate mâinile, picioarele și toracele. Femeia de 30 de ani are arsuri de gradul I-II pe 18% din suprafața corpului, în special la picioare. Ambele au fost transportate la CPU din cadrul Spitalului Târgu Neamț, iar medicii au luat decizia de a le transfera la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași – Secția Chirurgie Plastică. Atât timp cât evenimentul nedorit a avut loc în timpul programului de lucru, cel mai probabil este vorba de un accident de muncă. Inspectorii de muncă vor investiga acest caz.