Botoșani O tânără a început anul în spital - coliziune între două autoturisme!
Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Grav accident de muncă la un fast food din Târgu Neamț – două femei s-au opărit cu ulei încins

de Sofronia Gabi

Botoșani O tânără a început anul în spital - coliziune între două autoturisme!Două femei, de 21 și 30 de ani, au ajuns pe patul de spital cu arsuri profunde după ce s-au opărit cu ulei încins. S-a întâmplat în minivacanța de Ziua Muncii, pe 3 mai, pe când cele două victime erau în timpul programului de lucru, la o unitate de alimentație publică din Târgu Neamț. Imediat după incident, în jurul orei 21:40, a fost solicitat ajutor la numărul unic de urgență 112. A intervenit un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț care a acordat îngrijiri medicale ambelor femei. „Cele două paciente sunt lucrătoare la un fast food în Târgu Neamț. Una dintre ele s-a urcat pe o scăriță pentru a curăță o hotă. Scărița era ținută de cealaltă femeie. Se pare că s-au dezechilibrat, iar în cădere au tras o friteuză cu ulei încins, suferind arsuri”, a declarat Radu Roibu, purtător de cuvânt SAJ Neamț.

Pacienta de 21 a fost diagnosticată cu arsură de gradul I-II pe aproximativ 25% din suprafața corporală, fiind afectate mâinile, picioarele și toracele. Femeia de 30 de ani are arsuri de gradul I-II pe 18% din suprafața corpului, în special la picioare. Ambele au fost transportate la CPU din cadrul Spitalului Târgu Neamț, iar medicii au luat decizia de a le transfera la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași – Secția Chirurgie Plastică. Atât timp cât evenimentul nedorit a avut loc în timpul programului de lucru, cel mai probabil este vorba de un accident de muncă. Inspectorii de muncă vor investiga acest caz.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Mașini făcute scrum în Piatra Neamț. Focul a fost pus intenționat de soția proprietarului
Mașini făcute scrum în Piatra Neamț. Focul a fost pus intenționat de soția proprietarului
Articolul următor
Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri
Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri

Ultima ora

Justiţie Neamţ

Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri

Gruparea de cinci persoane de la Târgu Neamț privată...
Social Neamț

Mașini făcute scrum în Piatra Neamț. Focul a fost pus intenționat de soția proprietarului

Militarii din cadrul ISU Neamț au fost solicitați în...
ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
EDUCATIE

Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou,...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...

Categorii