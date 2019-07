Dacă nu s-ar fi dat pe toate canalele de știri cât și cum a plouat și ce-a rămas în urmă la Piatra Neamț, după potopul de la sfârșitul lunii iunie, s-ar putea zice că năpasta s-a abătut asupra oamenilor nu mai degrabă de ieri.

Case, curți, puținele lucruri pe care au reușit oamenii să și le salveze sunt încă pline de mâl. Încăperi în care noroiul ajunge până la gura sobei, pereți rupți la jumătate care arată până unde a intrat apa în casă, trunchiuri de copaci aduși de viitură și basculați de apă în garduri… Toate acestea se pot vedea și acum, la trei săptămâni după inundații, în cartierul Văleni din Piatra Neamț.

Oamenii, de la bătrâni de 80-90 de ani, până la familii tinere, se luptă singuri cu mâlul și pietroaiele. După pelerinajul foto-video-feisbucist pe care l-au făcut în zilelele – dar mai ales în nopțile – de 19-21 iunie, autoritățile au revenit în birouri. La Văleni, a rămas nenorocirea.

Bătrânele care-și plâng munca de-o viață distrusă în câteva ceasuri nu mai au cui se adresa. Procedural, Primăria a făcut hârtii și acum așteaptă, la rândul ei, documentele sinistraților ca să le poată da între 500 și 2.000 de lei.

Tot procedural, Prefectura, prin reprezentantul său suprem, Daniela Soroceanu, s-a stropșit la primar, viceprimari și consilierii locali de Piatra Neamț, s-a pozat, s-a filmat cu cizme de gumă, apoi n-a mai spus nimic. Agenda e, probabil, prea încărcată pentru a-i mai păsa cuiva de nenorociții de la Văleni.

Puhoaiele au năvălit în curtea Luciei Epanu, o bătrânică de 88 de ani, căreia i-au spulberat gardul şi l-au cărat în fundul curţii, laolaltă cu pietroaie, cioate, mâl şi resturi din coşerul sfărâmat, relatează Mesagerul de Neamț. Şuvoaiele au spart geamul şi au inundat bucătăria până la întrerupător, după care au răbufnit prin fumurile sobei şi au pătruns în camera de alături. Apa a săpat şi sub pereţi, cel din spatele casei având şanse destul de mici să mai rămână în picioare. Faţă de alţii, bătrâna are, totuşi, noroc, pentru că mai are un corp de clădire, cu temelia mai înaltă. Şi acolo a intrat apa în partea din spate, dar i-au rămas o cameră în care poate să doarmă şi o bucătărioară. Curtea este, însă, distrusă complet, la fel şi mare parte din gard. Poarta a rămas în picioare şi, dintr-un reflex, care pare sfâşietor în contextul actual, bătrâna o încuie de fiecare dată când intră în curte.

”A fost potop, cherirea lumii! Apa a dus stâlpi, plase de gard, coşerul de păpuşoi, a lăsat gropi. Am cărat, vai de capul meu, niște pietre, să pun într-o groapă. A venit un excavator aseară și-a dus o tură. Atât a mers. Curtea e dezastru şi foarte greu vine cineva să mă ajute. O zi am avut ajutor. A venit o mașină cu trei polițiști şi mi-au scos mâlul din casă cu căldarea şi cu măturoiul. Vă spun, în frica lui Dumnezeu, că, dacă chemi un om să facă treabă, cere un milion de lei pe zi. Eu am 600 de lei, 6 milioane cum ar veni, pensie. Au mai fost inundaţii, dar în halul ăsta n-au mai fost. Taie pădurile şi se dărâmă malurile. Şi la ora actuală trec camioane din alea mari, cu 4 ţăruşi și cu 3 lăzi, de ajung tocmai sus, la nuc la mine. Ne-au nenorocit! Când era Ceauşescu, canalul era făcut normal, dar nu erau lipite bine plăcile. De atunci nimic nu s-a mai făcut. Trebuia mai înalt la cotitură, să facă dubluri, să facă ceva, nimic nu s-a făcut. De acolo a rupt şi-a luat-o prin grădini, cu viteză foarte mare. Şi mie nu mi-a dat nimeni nicio pâine. Au venit de la primărie şi m-au trecut acolo pe-un tabel, să-şi facă datoria, dar nu mi-a dat nimic. N-am cu ce face gard… Și am avut o gospodărie frumoasă, doamnă, şi-am muncit o viaţă! Dar dacă barajul era înfundat, şanţul nu era curăţat, malurile nu-s reparate, nimic nu e făcut, ce să fac? E un sat al nimărui”, a povestit bătrâna celor de la Mesagerul de Neamț, care au fost în Văleni zilele trecute.

Materialul integral, cu imagini și mărturiile localnicilor, îl puteți vedea aici.

În contul RO 86 TREZ 4912137021 XXXXX, activat de primărie pentru donații, s-au strâns 500 de lei. (ZCH News)

SURSA FOTO-VIDEO: Mesagerul de Neamț