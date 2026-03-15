Google Maps primește cea mai mare actualizare din ultimii ani: navigație 3D și asistent bazat pe inteligență artificială

Google pregătește una dintre cele mai importante actualizări pentru aplicația Google Maps din ultimul deceniu. Noile funcții sunt bazate pe inteligență artificială și pe modelul Gemini și vor schimba modul în care utilizatorii folosesc harta atunci când se deplasează.

Potrivit informațiilor publicate de EVmarket News, actualizarea nu aduce doar schimbări de design sau câteva opțiuni noi. Google își propune să apropie experiența din aplicație de modul în care oamenii percep mediul real atunci când circulă printr-un oraș.

Pentru a face acest lucru, compania combină inteligența artificială cu vizualizarea 3D și cu noi metode de afișare a informațiilor în timpul navigației.

Navigație 3D care reproduce mediul real

Una dintre cele mai importante noutăți este funcția Immersive Navigation, care schimbă modul în care este afișat traseul în aplicație.

În locul hărții clasice, traseul va apărea într-un mediu 3D mult mai detaliat, care reproduce mediul real. Utilizatorul este plasat practic în interiorul unei simulări digitale a traseului, iar aplicația poate afișa elemente precum benzile de circulație, trecerile de pietoni, semafoarele sau indicatoarele rutiere.

Scopul acestei funcții este ca șoferii să înțeleagă mai ușor traseul și intersecțiile înainte de a ajunge efectiv în acele puncte.

Inteligența artificială analizează traseul

O parte importantă a noii experiențe este posibilă datorită modelului de inteligență artificială Gemini. Acesta analizează mediul și creează ceea ce Google numește o „înțelegere spațială” a traseului.

Pe baza acestor analize apar funcții noi, precum smart zoom, prin care harta se apropie automat de zonele importante – de exemplu înaintea unui viraj sau a unei intersecții.

În anumite situații, aplicația poate face chiar clădirile transparente pe ecran pentru a nu ascunde informațiile importante de pe traseu.

În același timp, indicațiile vocale devin mai naturale, datorită capacităților conversaționale ale inteligenței artificiale.

Street View integrat direct în navigație

Actualizarea aduce și o integrare mai profundă a funcției Google Street View.

Utilizatorii vor putea previzualiza anumite porțiuni ale traseului înainte de a pleca la drum, analizând mai ușor detaliile din zonele prin care urmează să treacă.

Această funcție este utilă mai ales în zonele necunoscute sau în intersecțiile complicate.

„Ask Maps”, un asistent inteligent în aplicație

Google introduce și o funcție nouă numită Ask Maps, un asistent bazat pe inteligență artificială integrat direct în aplicație.

Acesta poate răspunde la întrebări despre locuri, poate sugera restaurante sau atracții, poate afișa informații despre meniuri și poate ajuta utilizatorii să planifice mai ușor o ieșire sau o călătorie.

Pentru a oferi recomandări cât mai relevante, sistemul analizează site-uri web, recenzii ale utilizatorilor și pagini ale afacerilor, oferind astfel mai mult context decât o simplă căutare pe hartă.

Lansarea începe în câteva țări

În prima etapă, funcția Ask Maps va fi disponibilă pentru utilizatorii din Statele Unite și India, atât pe dispozitive Android, cât și pe iPhone.

Google nu a anunțat încă o dată exactă pentru lansarea globală, însă compania spune că noile funcții vor fi extinse treptat și în alte regiuni.

Foto: EVmarket News