Fotbalul este sportul numărul 1 la pariuri sportive, iar întrebarea pe care și-o pun toți pariorii este ce poți face pentru a-ți crește șansele de câștig? Sunt câteva lucruri și strategii pe care le poți implementa în așa fel încât să ajungi la rezultatele dorite. Am adunat cele mai bune sfaturi și ți le prezentăm în acest articol.

O regulă nescrisă a pariurilor spune să nu mizezi niciodată pe echipe pe care nu le cunoști. În același timp, încearcă să îți alegi, încă de la începutul unui nou sezon, câteva echipe pe care să mizezi constant. Cu cât vei cunoaște mai bine echipele respective, cu atât îți vei crește șansele teoretice de câștig. Te poți axa pe 2-3 campionate, decât să mizezi haotic.

Sfat: Nu paria cantitativ! Dacă într-o zi nu găsești meciuri în care să ai încredere, mai bine nu mai paria deloc.

O greșeală pe care mulți jucători o fac este să parieze strict ca o rutină. Nu contează că e luni și nu prea sunt meciuri, nu contează că sunt dueluri între echipe pe care nu le cunosc prea bine, ei pariază.

Aceasta este în mod cert o greșeală. Sigur, uneori s-ar putea să dea rezultate, dar pe termen lung ar putea duce la pierderi. Încearcă să mizezi doar pe evenimente pe care le cunoști.

Alte reguli pe care e bine să le aplici:

Stabilește un buget clar Nu paria toți banii deodată Nu juca la recuperare Încearcă să urmărești echipele la TV / Internet și să pariezi live Nu juca emoțional

Încearcă să descoperi value betting-ul

Pe măsură ce acumulezi experiență, vei descoperi noi termeni. Unul este value betting. Ce presupune? Value betting-ul definește pariurile în care cota oferită de agenție e mai mare decât probabilitatea reală ca acel eveniment să se întâmple.

Spre exemplu, dacă tu crezi că o echipă ar trebui să aibă o cotă 2.00 să câștige, dar în realitate, în oferta operatorului de pariuri sportive online are mai mult, înseamnă că ai găsit un value bet. Pentru a descoperi value bet-uri ai nevoie de experiență pentru a estima în parametri normali cotele și probabilitățile.

Sfat: Evită să cauți value bet-uri când e vorba despre echipele cu care ții! În astfel de situații poți fi influențat emoțional.

Pariază pe mai multe evenimente din același meci

De multe ori, s-ar putea să nu fii tentat să mizezi pe echipele favorite deoarece au cote mai mici. Spre exemplu, FC Barcelona are o cotă de aproximativ 1.20 când întâlnește o echipă din coada clasamentului din La Liga pe teren propriu.

Este o cotă pe care cei mai mulți pariori ar evita-o. Totuși, poți face această cotă mult mai interesantă. Operatorii de top îți oferă posibilitatea să mizezi pe mai multe evenimente dintr-un singur meci pe un bilet. Astfel, poți adăuga și alte selecții, cum ar fi:

FC Barcelona să înscrie minim 2 goluri

FC Barcelona să aibă minim 5 cornere

FC Barcelona să tragă minim 5 șuturi pe poartă

Făcând acest lucru, vei ajunge de la o cotă de 1.20 la o cotă de peste 2.00, poate chiar mai mult în funcție de numele adversarului. Desigur, și riscurile vor fi mai mari, dar vei avea șanse rezonabile să câștigi o sumă mai mare.

Ia în calcul și pariurile live

O strategie pe care o poți aplica este să pariezi live. Oricât de bine ai analiza un meci, tot s-ar putea ca pe teren să se întâmple altceva. Însă atunci când vezi meciul live, ai posibilitatea să-ți ajustezi în timp real părerile.

În cazul în care vezi că meciul este foarte disputat, poți miza pe cartonașe. Dacă vezi că o echipă atacă în valuri, poți miza că va marca următorul gol. De asemenea, poți miza pe numărul total de goluri. Pariurile live chiar îți vor face experiența și mai interesantă.

Concluzie

Ține cont că nu există strategii care să garanteze câștigurile la pariuri sportive. Dacă ești disciplinat și ai răbdare, pe termen lung poți avea, însă, succes. Ține cont că pariurile sunt un joc pe termen lung și că este normal să mai și pierzi din când în când. Din acest motiv, disciplina financiară contează enorm. Învață cum să îți gestionezi bugetul și cum să îți dimensionezi pariurile în așa fel încât pierderile să nu te afecteze. Jocul responsabil e o prioritate!

Foto: canva.com

(ADV)