Ghidul autoexcluderii: Cum funcționează întreruperea accesului la jocuri

Autoexcluderea îți permite să iei o pauză de la jocurile de noroc și să blochezi accesul la acestea. Măsura poate fi utilă atunci când simți că ai nevoie de o perioadă fără jocuri.

În România, există o procedură centralizată pentru solicitările de autoexcludere. Aceasta este gestionată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Procedura actuală a fost aprobată în iunie 2025.

Autoexcluderea nu trebuie confundată cu închiderea unui cont. Prin procedura ONJN, datele persoanelor autoexcluse ajung într-o bază de date. Operatorii licențiați trebuie să verifice această bază înaintea începerii sesiunii de joc.

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Procedura de solicitare a autoexcluderii pe termen determinat sau nedeterminat

Solicitarea de autoexcludere trebuie făcută folosind procedura stabilită de ONJN. Poți depune cererea fizic la sediul ONJN sau la sediile teritoriale. Există și variante electronice, în anumite condiții.

Poți trimite cererea prin e-mail dacă folosești o semnătură electronică calificată. Procedura permite și transmiterea unei declarații notariale sau a unei declarații atestate de avocat. Cererile pot fi depuse și la operatorii licențiați, care trebuie să le transmită către ONJN.

Dacă depui cererea direct la ONJN, identitatea ta este verificată pe baza actului de identitate. Cererea poate fi procesată pe loc, iar confirmarea este comunicată solicitantului. Pentru cererile trimise electronic, confirmarea este transmisă prin e-mail.

Când cererea este transmisă printr-un operator, acesta trebuie să o trimită în original către ONJN. Operatorul are un termen de două zile lucrătoare pentru această transmitere. ONJN verifică apoi dacă documentele respectă cerințele procedurii.

Este important să păstrezi confirmarea primită după procesarea cererii. Astfel, ai o dovadă că solicitarea ta a fost înregistrată și validată.

Blocarea comunicărilor de marketing pe durata perioadei de pauză

Autoexcluderea are ca scop principal blocarea accesului la jocuri. Totuși, comunicările comerciale reprezintă o chestiune separată și trebuie tratate cu atenție.

Dacă nu vrei să primești reclame sau oferte, poți verifica setările de comunicare ale operatorului. Poți solicita oprirea mesajelor comerciale prin metodele oferite de acesta.

Este util să verifici separat e-mailurile, mesajele SMS și notificările din aplicație. Astfel, reduci numărul mesajelor care îți pot atrage atenția asupra jocurilor.

Nu trebuie să presupui că o cerere de autoexcludere înseamnă automat oprirea tuturor comunicărilor comerciale. Procedura ONJN reglementează accesul la jocuri și baza persoanelor autoexcluse. Ea nu descrie, în mod separat, un mecanism general pentru toate mesajele de marketing.

Dacă primești în continuare comunicări comerciale, verifică politica operatorului și opțiunile disponibile pentru retragerea consimțământului.

Registrul centralizat și aplicarea măsurii la nivelul tuturor operatorilor licențiați

Un element important al sistemului este baza de date gestionată de ONJN. Operatorii licențiați trebuie să poată verifica informațiile despre persoanele autoexcluse.

Verificarea trebuie făcută înainte de începerea sesiunii de joc. Dacă o persoană apare în baza de date, operatorul nu trebuie să îi permită participarea la jocuri.

Măsura este astfel diferită de o simplă blocare aplicată unui singur cont. Scopul sistemului este să permită verificarea persoanei la nivelul operatorilor incluși în procedură.

Există însă și un termen important de care trebuie să ții cont. Potrivit procedurii, solicitarea devine opozabilă operatorilor după expirarea unei zile calendaristice. Această perioadă începe de la ora 00:00 a zilei următoare înscrierii în baza ONJN.

Și ridicarea măsurii are o procedură proprie. Retragerea consimțământului se solicită exclusiv la ONJN, nu printr-o simplă cerere depusă la operator.

Autoexcluderea îți oferă un instrument prin care poți întrerupe accesul la jocuri. Dacă simți că ai nevoie de o pauză, este important să folosești procedura corectă.

Verifică întotdeauna confirmarea primită și păstrează documentele aferente. Pentru informații actualizate, consultă regulile ONJN și condițiile operatorului tău.

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