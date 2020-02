In orice domeniu exista o serie de ghiduri care te motiveaza sa ai mai multa incredere in tine printr-o schimbare de look moderna. In momentul cand doresti sa fii diferita este nevoie doar sa ai grija de tine si mai ales sa iti creezi un ritual de infrumusetare dedicat doar tie. Stiai ca o manichiura poate sa impuna un anume respect celor din jur? Asa este, si stii de ce? Unghiile sunt de departe cartea ta de vizita care sunt si vor fi mereu in centrul atentiei. Exista femei care, din pacate nu au timpul necesar sa isi faca lunar programari la un salon unde specialistii preiau totul in grija lor, iar la final ele se mandresc cu o manichiura eleganta. In acest caz este recomandat sa te indrepti si sa cauti produse profesionale prin care sa iti realizezi manichiura la tine acasa.

Descopera in cele ce urmeaza cateva ponturi, numai bune de luat in considerare daca aspiri la un aspect frumos, deoarece unghiile vorbesc despre tine. Asadar, sa incepem!

Tipuri de produse de manichiura? Ce sa alegi?

Primul pas este sa te documentezi asupra celor mai bune si calitative produse de manichiura care iti ofera rezultatul dorit. Evita pe cat posibil sa alegi articole de beauty ieftine care dupa o perioada de timp se deterioreaza si se rup. Cupio este un brand renumit in special pentru produsele de cea mai buna calitate a caror rezistenta este si a fost mereu admirata de toate iubitoarele de frumos. Exista mai multe tipuri de produse in functie de nevoile tale, insa acum ne oprim asupra produselor de manichiura de la Cupio de baza care iti transmit un impuls care te motiveaza sa iti dedici timp si pentru tine. Incepe cu un lac de unghii, o trusa profesionala, o lampa UV, diverse perii care indeparteaza rezidurile sau solutii pentru dezinfectare.

Ce contine o trusa profesionala de manichiura?

Pentru a putea sa te bucuri de o experienta relaxanta si placuta asemeni unui salon este recomandat sa detii si acasa o serie de instrumente. In functie de nevoile si asteptarile tale, trusa profesionala de manichiura este un instrument necesar. De departe, accesoriul este unul esential in ritualul de ingrijire datorita caruia ai parte de o manichiura perfecta. Descopera la Cupio o trusa cu ustensile realizate din otel inoxidabil care isi pastreaza rezistenta si finisajul in timp si nu rugineste la contactul cu apa.

Sfaturi primate la specialisti

Cel mai bun sfat pe care cei din domeniu ti-l pot da este sa optezi spre produse de top care te ajuta sa ai o manichiura perfecta. Spre exemplu, multe saloane achizitioneaza si se mandresc cu articole care apartin unor branduri celebre ce sporesc increderea clientilor. Ei bine, ele sunt disponibile si pentru tine care te ocupi in timpul liber de manichiura. De calitatea produselor iti dai seama doar atunci cand le iei in mana si la prima atingere le simti. Modul de prezentare si materialul sunt cele care iti creeaza prima impresie. Produsele de manichiura de la Cupio sunt adecvate intrucat au fost concepute cu o suprafata abaraziva durabila ce garanteaza o utilizare indelungata.

Cum sa aplici corect o manichiura?

Ei bine, o manichiura implica realizarea unor pasi efectuati cu mare grija si delicatete. Indiferent ca este vorba despre o oja simpla sau semipermanenta ai nevoie sa iti cureti foarte bine mainile si sa le dezinfectezi, dupa care iti tai cu atentie cuticulele cu o forfecuta din trusa ta. Specialistii pun mare accent pe cele realizate din otel inoxidabil care elimina riscul unei posibile infectari. Alege o pila sau un buffer pentru pilirea usoara a suprafetei unghiilor pentru a fi mai neteda si apoi degreseeaza cu un primer toate reziduurile. Agita bine lacul de unghii si incepe sa aplici primul strat de lac care se va usca rapid in lampa cu UV. De asemenea este indicat sa nu incarci prea mult unghia cu mai mult de doua aplicari.

Te-ai convins de ce este recomandat sa ai o manichiura trendy? Ca femeie, unghiile tale sunt considerate o opera de arta care spune multe despre personalitatea ta si modul cum te alinti. La Cupio gasesti tot ce ai nevoie pentru manichiura de invidiat si durabila!