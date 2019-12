A doua seară de Crăciun va fi una a distracţiei maxime pentru cei tineri şi foarte tineri. Asta, pentru că pe scena Târgului de Crăciun la Neamţ vor poposi Gaşca Zurli, atât de îndrăgită de cei mici, precum şi cântăreţul de hip-hop Guess Who & Band. Programul muzical va debuta la ora 18:00 pe scena amplasată pe platoul Curţii Domneşti. Organizatorul evenimentului este Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Neamţ.

GAŞCA ZURLI

„Zurli” este cea mai mare companie privată de evenimente pentru copii din ţara noastră. Spectacolele sunt despre magia care apare când li se spune copiilor povestea potrivită sufletului lor. Astfel a fost transformată ideea de educație (plictisitoare, neatractivă pentru copii) într-un spectacol al imaginației, pe care cei mici îl pot accesa oricând pentru a face lumea din jurul lor mai bună și mai frumoasă. Povestea Zurli s-a născut pe o nevoie existentă – dorința creatoarei Mirela Retegan de a-i explica fiicei ei lumea din jur într-un context pozitiv, educativ, care să-i dezvolte imaginația și să-i dea încredere în ea. Mirela a ridicat dragostea pentru copilul ei la nivel de fenomen național. Zurli e prima companie din România care și-a conceput spectacolele și evenimentele luând în considerare și efectul post spectacol. Zurli integrează părinții în lumea copiilor. Evident, succesul a fost unul răsunător, pentru că Gaşca Zurli a transformat educaţia formală într-un spectacol magic al imaginaţiei. Au ajuns în peste 40 de oraşe din România, Regatul Unit, Ungaria, Republica Moldova, Danemarca, Germania, Austria, Suedia. Povestea Zurli crește în fiecare zi, cu fiecare spectacol jucat, cu fiecare zâmbet pus cu grijă și iubire pe fețele micuților spectatori și pe al părinților. Lumea Zurli are cei mai frumoși părinți și copii.

GUESS WHO

Născut la 2 iunie 1986, în București, Laurențiu Mocanu, alias Guess Who, este unul dintre cei mai apreciați artiști hip hop din România. A fondat, împreună cu Zekko, formația „Anonim” în 1999, îndrumați ulterior de cei de la „Paraziții”. Mai târziu, s-a alăturat și Griffo. Trupa a avut succes cu hituri precum „Extrema zilei” și „Înghețata”, single-uri de pe albumul de debut „Hai să vorbim”. Apoi, „Anonim” a luat o pauză, iar Laur s-a concentrat pe proiectul său personal „Guess Who”. În 2009, Guess Who lansează albumul „Probe audio”, material care va fi relansat mai târziu sub numele de „Locul potrivit/Probe audio, de pe care sunt promovate piesele „Tu feat Spike”, „Gen” și „Locul Potrivit”. Cea din urmă ajunge pe locuri fruntașe în majoritatea clasamentelor muzicale ale posturilor radio/TV din România, fiind cea mai difuzată piesă a anului 2010. Cel de-al doilea album din cariera lui Guess Who, „Tot Mai Sus”, va fi lansat în vara lui 2011. Albumul va conține două piese noi care au un dublu videoclip – „Oriunde te duci” și „Știu deja” –, și o melodie în colaborare cu Marius Moga, numită „Tot Mai Sus”. Cele trei videoclipuri lansate de Guess Who au avut parte de un mare succes pe site-ul de conţinut video Yo.