Deschiderea noului an şcolar a însemnat pentru întreaga comunitate din Vânători-Neamţ prilej de bucurie şi de reîntâlnire cu cadrele didactice şi conducerea administraţiei locale, dar mai ales revenirea la învăţământul fizic. Zeci de elevi, profesori şi părinţi au participat astăzi la festivităţile organizate de către toate unităţile de învăţământ din comună.

Prima şcoală care a deschis seria festivităţilor dedicate începerii noului an şcolar a fost şcoala din satul Nemţişor care şi-a deschis porţile pentru elevi la ora 8. Au urmat şcolile din Lunca şi Drehuţa să-şi primească elevii.

De departe, cea mai importantă festivitate a avut loc la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din satul Vânători la care au participat zeci de elevi, părinţi şi profesori alături de primarul Adriana Petrariu, de directorul Nadia Sângeap şi directorul adjunct Mihaela Amariei. Din partea Inspectoratului Judeţean Neamţ a fost prezent inspectorul şcolar, prof. Mihaela Aanei.

Înainte de începerea festivităţii, primarul comunei a dorit să vadă toate sălile de clasă, atât din liceu cât şi din grădiniţa cu program prelungit. Aşa cum se obişnuieşte într-o localitate cu zeci de sfinte lăcaşuri şi cu oameni credincioşi, a fost organizată şi o slujbă religioasă oficiată de preoţii parohi Gheorghe Onofrei şi Viorel Irina.

Adriana Petrariu, primarul comunei: „Vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că am început un nou an şcolar. Nu va fi un an uşor dar trebuie să ne înarmăm cu putere şi să mergem înainte. Acest nou an şcolar începe cu o nouă echipă la conducerea şcolii. Mulţumesc vechii echipe, doamnei profesor Sabina Petrariu pentru dăruire şi îi urez mult succes doamnei profesor Nadia Sângeap! Orice echipă care a fost la conducerea şcolii a primit sprijin şi susţinere din partea mea. Copiii să păstreze curăţenia în şcoală, în sălile de clasă şi în curtea şcolii. Împreună vom finaliza proiectele din şcolile din comună. Avem de rezolvat acoperişul de la şcoala din Drehuţa şi izolarea termică. Mulţumesc cadrelor dicactice pentru întreaga activitate! Mulţumesc părinţilor pentru strădanie! Iar copiilor le doresc să fie sănătoşi şi să-şi pună mintea la contribuţie”.

Prof. Mihaela Aanei, inspector şcolar a transmis celor de faţă că acest an şcolar va fi unul atipic şi a sugerat părinţilor, copiilor şi profesorilor să respecte măsurile sanitare impuse de pandemie: „Vă urez un an nou, multă putere de muncă şi sănătate! Şcoala Vânători a dat întotdeauna elevi foarte buni. Aveţi grijă de voi!”

C.T. STURZU