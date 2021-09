În perioada 10-12 septembrie, în Cetatea Neamţ s-a desfăşurat Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste „B Loved”, ediţia a IV-a. Pentru ca manifestarea să se spoată desfășura Primăria Târgu Neamț a alocat suma de 300.000 lei. Au fost prezentate filme clasice, gen „Vacanţă la Roma” (cu Gregory Pack şi Andrey Hepburs), „Sabrina” ( cu Harrison Ford şi Julia Ormond), „Mamma Mia! O luăm de la capăt”, având în distribuţie pe Meryl Streep şi Pierce Brosnan şi Bridget Jones. „Vacanţa” (The Holiday), cu Cameron Diaz şi Jude Law, urmat de concertul susţinut de Andrei Păunescu, Emeric Imre, Marius Roje, Vanghele Gogu, Magda Puşkaş şi Rareş Suciu. Seara s-a încheiat cu filmul artistic „Şniţele înaripate” având în roluri principale pe Mihai Mălaimare şi Lavinia Şandru.

În fiecare zi a festivalului, caricaturistul Mihai Pânzaru a realizat portrete ale spectatorilor.

O impresie despre acest festival din Cetatea Neamţ ne-a oferit actriţa şi jurnalista Lavinia Şandru, care care s-a zbătut să obțină finanțarea pentru proiect, via Consiliul Județean Neamț: „Fără oameni, Cetatea Neamţului ar putea fi doar istorie, obligatoriu însă, demnă de respectul nostru, al fiilor lui Ştefan. Când se umple de vizitatori, sub porţile medievale se întoarce, iar şi iar, umanitatea. Pe oamenii din Târgu Neamţ i-am simţit ca pe o mângâiere, de la suflete la suflete. Neobosiţi, calzi, zâmbitori, curioşi – de la copii la bunici, toţi cei care au păşit sub porţile medievale ale cetăţii, mă fac să le mulţumesc. Pentru că ei mi-au dăruit mie ce e de nepreţuit. Dragoste. Ce aş putea să-mi doresc mai mult, ca om, nu ca actor? Unde dragoste de film nu e, nimic nu e. Vă mulţumesc că îmi sunteţi şi că mi-aţi îngăduit să fiu. Timp de trei zile a fost ca într-un basm. Vă mulţumesc!”

C.T. STURZU