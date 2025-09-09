După a perioadă lipsită de precipitații și valori termice peste media perioadei, meteorologii anunță instabilitate atmosferică. A fost emis un cod galben de ploi pentru 9 septembrie, iar atenționarea a intrat în vigoare de la ora 10:00 și expiră la ora 23:00. Sunt anunțate și intensificării ale vântului și izolat grindină în județul Neamț, Suceava și zona montană a județului Bacău.WhatsApp Image 2025 09 09 at 10.14.38

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

FOTO meteoromania.ro

(G. S.)

