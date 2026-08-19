„Furtuna” înseamnă Poliție, „ceața” anunță radarul: șoferii caută portițe după posibila restricționare a Waze

O eventuală interzicere a alertelor despre radare și echipaje de Poliție din aplicații precum Waze nu pare să-i descurajeze pe toți șoferii. În mediul online au apărut deja „coduri” alternative: alerta de furtună ar putea semnala un filtru al Poliției, iar simbolul de ceață – prezența unui radar.

Discuțiile au apărut după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care arată că statele membre pot restricționa avertizările digitale privind controalele din trafic. Măsura vizează în special acțiunile pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și este aplicată deja în Franța.

În România nu există, deocamdată, un demers oficial pentru interzicerea alertelor de tip Waze. Totuși, ideea unor semnalizări mascate, prin alerte meteo sau alte simboluri disponibile în aplicații, a ajuns și în atenția Ministerului Afacerilor Interne.

Mesajul transmis de instituție este unul direct: respectarea regulilor elimină nevoia de „strategii” pentru evitarea controalelor.

„Vrei să-i fentezi pe colegii noștri? Nu ai nevoie de emoji-uri, avertizări sau strategii complicate. Trebuie doar să respecți regulile de circulație! Cel mai bun mod de a evita amenda? Să nu-i dai motive să apară! Waze-ul avertizează, însă numai regulile de circulație salvează!”, au transmis reprezentanții MAI.

Dincolo de glumele și codurile apărute online, controalele rutiere urmăresc în primul rând prevenirea accidentelor produse din viteză, consum de alcool ori droguri și alte abateri grave de la legislația rutieră.

Dan Sofronia