Avertizările colorate de vreme rea din ultima zi de vară a acestui sezon au avut efecte în Neamț, dar nu precipitațiile ci mai ales vântul puternic a făcut ravagii. Cinci localități au rămas fără energie electrică, fiind afectat orașul Bicaz precum și Pângărăcior, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui și Secu. „Pe 1 septembrie, la ora 08:00, un număr de 529 de consumatori nu erau alimentați cu energie electrică”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Au fost afectate și localitățile Poiana Teiului și Farcașa unde probleme au făcut mai ales ploile. Pompierii militari au intervenit pe timpul nopții de 31 august către 1 septembrie la Farcașa pentru evacuarea apei din două curți inundate. La Poiana Teiului s-a decolmatat un podeț aflat pe albia pârâului Fagului.

Prognoză meteorologică pentru județul Neamț în prima zi a toamnei calendaristice arată faptul că deși valorile termice diurne marchează vor marca o scădere ușoară, vremea va fi caldă, izolat călduroasă. Cerul va fi temporar noros iar pe parcursul zilei, local la munte și izolat în rest, vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite trecător de descărcări electrice. Noaptea cerul se va degaja, iar spre dimineață pe văile râurilor și în depresiuni vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări de 40…50 km/h, pe parcursul zilei. Temperaturile diurne se vor situa între 27 și 29 de grade, iar după lăsarea întunericului mercurul din termometre se va situa între 15 și 17 grade.

Sunt probleme și pe drumul dintre Hangu și Poiana Largului, unde mai multe pietre de mari dimensiuni au ajuns pe șosea.

FOTO: ISU Neamț

(G. S.)