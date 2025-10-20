„Frumoasa și bestia”, spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț

Într-un sătuc liniștit din Franța trăia Belle, o tânără frumoasă și inteligentă, care își iubea nespus tatăl. Când acesta ajunge prizonier în castelul unei creaturi înfricoșătoare, Belle își sacrifică libertatea pentru a-l salva. Însă ceea ce descoperă în castel este mult mai mult decât și-ar fi imaginat…

În spatele chipului fioros al Bestiei se ascunde un prinț blestemat, condamnat să rămână astfel până când cineva îl va iubi cu adevărat. Cu fiecare zi petrecută alături de el, Belle învață să privească dincolo de aparențe și descoperă o inimă bună și sensibilă.

Va reuși Belle să rupă blestemul? Va învinge iubirea magia neagră? Ei bine, la castel, nu doar Bestia speră la un final fericit! Dna Ceainic, Ceasornicul și Lumiere, slujitorii transformați în obiecte fermecate, vor face tot ce le stă în putere pentru ca acest miracol să se întâmple. Și mai ales, au nevoie de ajutorul vostru!

Vă invităm la un spectacol fascinant, plin de magie, muzică și momente spectaculoase! Decorurile impresionante, personajele fermecătoare și interacțiunea cu publicul vor transforma această poveste într-o experiență de neuitat!

Cei interesați pot lua bilete de aici și aici.

Haideți să descoperim împreună dacă iubirea poate învinge orice blestem!

Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț