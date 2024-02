0:00

Șase persoane fizice și tot atâtea persoane jurdidice au fost puse sub acuzare de Parchetul European Iași pentru o fraudă cu fonduri europene de 4 milioane de euro pentru cercetare medicală și informatică. Concret, este vorba de două proiecte finanțate în proporție de 70% de UE care aveau ca obiect achiziționarea de echipamente medicale și informatice, precum și licențe pentru software.

„Conform contractelor de finanțare ale UE, beneficiarii trebuiau să facă dovada plății contribuției lor private, în valoare de 30 % din valoarea fiecărei facturi emise de furnizorii echipamentelor, și abia ulterior au avut dreptul să obțină plata restului de 70 %. Cu toate acestea, potrivit anchetei, suspecții au simulat procedura de acordare a contractelor de achiziție a echipamentelor necesare, pentru a le atribui unei societăți aflate sub controlul lor, care nu avea capacitatea sau resursele necesare pentru a le achiziționa. În plus, se crede că suspecții au utilizat o altă societate aflată sub controlul lor pentru a prezenta facturi cu prețuri semnificativ mai mari (aproximativ de trei ori mai mari decât prețul real). Se susține că, pentru a atesta plata contribuției lor private, suspecții au creat circuite simulate de plată pentru fiecare factură, depozitând numerar în conturile beneficiarilor, transferând plata echipamentului în conturile furnizorului aflat sub controlul lor și retrăgând-o ulterior în numerar în beneficiul propriu”, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Suspecții ar fi falsificat acte care ar fi atestat achiziția, dar de fapt echipamentele au fost luate mult mai târziu, după obținerea finanțării nerambursabile. Banii astfel obținuți au fost folosiți pentru agrement și deplasări internaționale, precum și pentru întreținerea unui iaht de putere. Pentru recuperarea pagubei au fost confiscate bunuri imobile ale suspecților în valoare de 8,5 milioane de euro.

FOTO: eppo.europa.eu

(G.S.)