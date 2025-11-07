Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț

Anchetatorii, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și polițiști, au descins în două locații din Târgu Neamț într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și obținere ilegală de fonduri prin programul Strart-up Nation. Perchezițiile din 6 octombrie au vizat imobile care aparțin unor persoane fizice și juridice.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoare situație de fapt: în perioada 2022-2024 reprezentantul legal al unei societăți comerciale din orașul Târgu Neamț, județul Neamț a depus la Agenția Județeană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași documente conținând informații inexacte privind achiziția unui utilaj în valoare de 43.800 Euro + TVA din spațiul intracomunitar, în realitate acesta fiind achiziționat de la o firmă din România, pentru a obține o finanțare din Programul Start UP Nation, ediția 2022-2024, Pilonul I”, conform unui comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară a fost găsit bunul achiziționat prin săvârșirea infracțiunilor care face obiectul dosarului penal, precum și înscrisuri cu valoarea probatorie. Tot pe 6 septembrie în județul Neamț dar și în alte locații din țară au avut loc descinderi imobiliare pentru același tip de fraudă, într-o cauză instrumentată de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Au avut loc 20 de percheziții, din care 10 în Cluj, 4 în Bihor, 2 în Prahova și câte una în Caraș-Severin, Neamț și București – Sector 3. „Dosarul penal a fost constituit în urma sesizării din oficiu a polițiștilor din cadrul S.I.C.E.- Brașov, care au documentat activitatea infracțională a unor persoane, derulată în perioada 2022 – 2025, ce ar fi constat în formularea unor solicitări de obținere a unor fonduri prin programul „START-UP NATION”, de 2.400.000 de lei, folosind documente false”, anunță IPJ Brașov. Au fost vizate de anchetă domiciliile persoanelor fizice și sediile sociale ale societăților comerciale implicate, locuri unde au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului. În cadrul acțiunii au fost audiate 8 persoane și s-au ridicat înscrisuri în baza a 17 ordonanțe emise de organele de cercetare penală.