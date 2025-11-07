INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț

de Sofronia Gabi

Anchetatorii, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și polițiști, au descins în două locații din Târgu Neamț într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și obținere ilegală de fonduri prin programul Strart-up Nation. Perchezițiile din 6 octombrie au vizat imobile care aparțin unor persoane fizice și juridice.

Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț
Imagine de la percheziții în cadrul operațiunii Jupiter dată de Parchetul General

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoare situație de fapt: în perioada 2022-2024 reprezentantul legal al unei societăți comerciale din orașul Târgu Neamț, județul Neamț a depus la Agenția Județeană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași documente conținând informații inexacte privind achiziția unui utilaj în valoare de 43.800 Euro + TVA din spațiul intracomunitar, în realitate acesta fiind achiziționat de la o firmă din România, pentru a obține o finanțare din Programul Start UP Nation, ediția 2022-2024, Pilonul I”, conform unui comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară a fost găsit bunul achiziționat prin săvârșirea infracțiunilor care face obiectul dosarului penal, precum și înscrisuri cu valoarea probatorie. Tot pe 6 septembrie în județul Neamț dar și în alte locații din țară au avut loc descinderi imobiliare pentru același tip de fraudă, într-o cauză instrumentată de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Au avut loc 20 de percheziții, din care 10 în Cluj, 4 în Bihor, 2 în Prahova și câte una în Caraș-Severin, Neamț și București – Sector 3. „Dosarul penal a fost constituit în urma sesizării din oficiu a polițiștilor din cadrul S.I.C.E.-  Brașov, care au documentat activitatea infracțională a unor persoane, derulată în perioada 2022 – 2025, ce ar fi constat în formularea unor solicitări de obținere a unor fonduri prin programul „START-UP NATION”, de 2.400.000 de lei, folosind documente false”, anunță IPJ Brașov. Au fost vizate de anchetă domiciliile persoanelor fizice și sediile sociale ale societăților comerciale implicate, locuri unde au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului. În cadrul acțiunii au fost audiate 8 persoane și s-au ridicat înscrisuri în baza a 17 ordonanțe emise de organele de cercetare penală.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Video – foto. Dezbatere virală: Profesorii – „sclavi pe plantaţiile de bumbac”. Două milioane de vizualizări
Articolul următor
Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației

Ultima ora

ECONOMIE

Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației

Blocul Național Sindical (BNS) organizează un miting de protest...
EDUCATIE

Video – foto. Dezbatere virală: Profesorii – „sclavi pe plantaţiile de bumbac”. Două milioane de vizualizări

O adevărată dezbatere despre statutul profesorului în România a...
ADMINISTRAȚIE

Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile

Numărul incidente cu urșii care intră în zonele locuite...
Stiri fierbinti

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica...
Stiri fierbinti

A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

Fostul președinte al Partidei Rromilor Neamț și președinte al...

Categorii

ECONOMIE

Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației

Blocul Național Sindical (BNS) organizează un miting de protest...
EDUCATIE

Video – foto. Dezbatere virală: Profesorii – „sclavi pe plantaţiile de bumbac”. Două milioane de vizualizări

O adevărată dezbatere despre statutul profesorului în România a...
ADMINISTRAȚIE

Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile

Numărul incidente cu urșii care intră în zonele locuite...
Stiri fierbinti

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica...
Stiri fierbinti

A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

Fostul președinte al Partidei Rromilor Neamț și președinte al...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. FOTO. Accident grav la Oglinzi

Actualizare: Un comunicat al IPJ Neamț oferă informații suplimentare...
INFRACȚIONAL

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrant

Peste 50 de metri cubi de lemn au fost...
ACTUALITATE

Ce impact a avut internetul pentru omenire

Internetul este poate una dintre cele mai revolutionare inventii...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale