Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unui administrator de firmă, a agentului economic și a unei alte persoane, pentru o fraudă cu fonduri europene de peste 150.000 lei. Este vorba despre societatea comercială Sănătate pentru toți SRL din localitatea Zănești. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În plus, administratorul firmei nemțene dar și agentul economic sunt acuzați și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totul a început în anul 2921 când administratorul, A.L.E., s-a implicat într-un proiect finanțat cu fonduri europene privind înființarea unei întreprinderi sociale pentru prestarea de servicii medicale la domiciliu, urmărind să desfășoare activitățile după achiziționarea unor obiecte de inventar și a unor materiale medicale necesare desfășurării activității. „După validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectului intitulat «Dezvoltarea socio-economică a comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale» și încheierea contractului de subvenție, în perioada ianuarie 2022 – iulie 2022, inculpata A.L.E., în calitate de administrator de drept al persoanei juridice inculpata S.C. SĂNĂTATE PENTRU TOȚI S.R.L., beneficiar de ajutor de minimis, ar fi prezentat, în mai multe împrejurări, administratorului schemei de minimis, documente și declarații false, unele dintre acestea întocmite cu sprijinul inculpatului Ș. G. M., în baza cărora a fost autorizată obținerea pe nedrept de fonduri europene în cuantum de 151.125 lei, suma reprezentând prejudiciu reținut în cauză”, conform Direcției Naționale Anticorupție.

Sursa citată mai arată că înscrisurile ar fi fost falsificate de administrator prin inserare de operațiuni comerciale, oferte, note de recepție și alte date nereale. În susținerea uneia dintre cererile de plată, a fost depus un contract de achiziție de materiale medicale consumabile, presupus încheiat cu o firmă care, în realitate, era în proces de radiere, iar ca reprezentant al acesteia a fost trecută o persoană din familia acuzatului persoană fizică, Ș. G. M., aspecte neconforme cu realitatea.

„Suma obținută din fonduri europene, în baza documentelor false, ar fi fost folosită în interes propriu de cei doi inculpați persoane fizice”, anunță DNA. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalul Neamț cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză de către anchetatori.

(G. S.)