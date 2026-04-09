Frate jefuit de frate, la Răucești. Bunurile vândute, banii pierduți la jocuri de noroc

Un caz de furt cu o poveste neobișnuită a fost descoperit de polițiștii din Târgu Neamț, după ce un bărbat a reclamat că locuința fratelui său a fost călcată de hoți. În realitate, autorul era chiar cel care ar fi trebuit să aibă grijă de gospodărie.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, totul a ieșit la iveală pe data de 21 martie, când un bărbat de 40 de ani a sunat la 112 și a anunțat că din locuința fratelui său, în vârstă de 56 de ani, din Răucești, au fost furate mai multe bunuri. Proprietarul fusese plecat din data de 12 martie, fiind internat în spital, iar la întoarcere a constatat dispariția unor echipamente electrice din magazia lăsată neasigurată. Prejudiciul a fost estimat la 4400 de lei.

Verificările polițiștilor au dus însă la o concluzie surprinzătoare, chiar apelantul, cel care anunțase furtul, ar fi fost autorul. În perioada în care fratele său era internat, acesta ar fi avut grijă de gospodărie, timp în care ar fi luat bunurile din magazie și le-ar fi vândut.

Banii obținuți nu au fost folosiți pentru nevoi gospodărești, ci ar fi fost cheltuiți la jocuri de noroc.

Ulterior, după administrarea probelor, bărbatul a restituit prejudiciul fratelui său. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru furt între rude.