Acțiuni ale polițiștilor nemțeni în perioada sărbătorilor de Crăciun
ACTUALITATENEAMȚ

Frate jefuit de frate, la Răucești. Bunurile vândute, banii pierduți la jocuri de noroc

de Popa Denisa

Un caz de furt cu o poveste neobișnuită a fost descoperit de polițiștii din Târgu Neamț, după ce un bărbat a reclamat că locuința fratelui său a fost călcată de hoți. În realitate, autorul era chiar cel care ar fi trebuit să aibă grijă de gospodărie.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, totul a ieșit la iveală pe data de 21 martie, când un bărbat de 40 de ani a sunat la 112 și a anunțat că din locuința fratelui său, în vârstă de 56 de ani, din Răucești, au fost furate mai multe bunuri. Proprietarul fusese plecat din data de 12 martie, fiind internat în spital, iar la întoarcere a constatat dispariția unor echipamente electrice din magazia lăsată neasigurată. Prejudiciul a fost estimat la 4400 de lei.

Verificările polițiștilor au dus însă la o concluzie surprinzătoare, chiar apelantul, cel care anunțase furtul, ar fi fost autorul. În perioada în care fratele său era internat, acesta ar fi avut grijă de gospodărie, timp în care ar fi luat bunurile din magazie și le-ar fi vândut.

Banii obținuți nu au fost folosiți pentru nevoi gospodărești, ci ar fi fost cheltuiți la jocuri de noroc.

Ulterior, după administrarea probelor, bărbatul a restituit prejudiciul fratelui său. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru furt între rude.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro.
Articolul precedent
Bacău. Două case cuprinse de flăcări în Asău. Intervenție în forță a pompierilor
Bacău. Două case cuprinse de flăcări în Asău. Intervenție în forță a pompierilor
Articolul următor
Controale și incidente pe șoselele din Neamț, într-o singură zi. Alcool la volan, refuz de probe și transport ilegal de lemn
Controale și incidente pe șoselele din Neamț, într-o singură zi. Alcool la volan, refuz de probe și transport ilegal de lemn

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

Doi tineri sunt acuzați că au furat două laptopuri...
ACTUALITATE

Botoșani. Percheziții la persoane suspectate de braconaj. Amenzi de peste 23 000 de lei

Percheziții în zorii zilei în județul Botoșani. Polițiștii au...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț: Program special de Paște la Evidența Populației

La Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Piatra-Neamț se...
ACTUALITATE

Vreme de iarnă până în Sâmbăta Mare

Meteorologii au actualizat prognoza și anunță vreme severă până...
Infracțional Neamț

Controale și incidente pe șoselele din Neamț, într-o singură zi. Alcool la volan, refuz de probe și transport ilegal de lemn

O singură zi a fost suficientă pentru ca polițiștii...

