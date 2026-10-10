FOTO&VIDEO Suceava. Incendiu în pădurea de la Marginea – sunt afectate 15 hectare

15 hectare de pădure din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, din județul Suceava, sunt afectate de un puternic incendiu. Peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcției Silvice Suceava și ai Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Marginea, Sucevița și Horodnic de Sus intervin din 9 octombrie.

„Alarma a fost dată în jurul orei 08:45, iar echipaje ale militarilor din toate subunitățile inspectoratului s-au deplasat cu autospeciale cu apă, autocamioane, autoșenilate, motopompe și cu alte mijloace specifice pentru acest tip de intervenție (rucsacuri de stins incendii, sape, săpăligi, lopeți, bătătoare și altele). La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul litierei și în subteran, dar și la nivelul coronamentului unor arbori pe o suprafață de aproximativ 15 hectare”, anunță ISU Suceava.

Pentru a transporta apa în zonele afectate, pompierii militari au realizat sisteme de alimentare prin releu de motopompe și bazine, pe distanțe de peste 500 de metri. De asemenea, alimentarea cu apă în zonele de ardere a fost efectuată cu ajutorul TAF-urilor, care au transportat bazine de 1.000 de litri și alte recipiente pentru alimentarea rucsacurilor de stins incendii și a motopompelor. Pentru asigurarea necesarului de apă, pe lângă autospecialele pompierilor care au asigurat realimentarea de la distanță, din surse de pe raza comunei Marginea, s-a realizat o lucrare de captare a apei în albia unui de pârâu din fondul forestier, cu ajutorul unui buldoexcavator.

„Intervenția a fost îngreunată de relieful montan abrupt, de suprafața extinsă afectată de incendiu, de vântul puternic și de accesul dificil al tehnicii de lucru în zona focarelor. Misiunea s-a desfășurat pe tot parcursul zilei de vineri pentru localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor la alte zone împădurite. Pe timpul nopții, pompierii militari și lucrătorii silvici au rămas în teren pentru a continua misiunea de stingere”, mai arată sursa citată.

Pe 10 octombrie, dimineață, echipele de pompieri au fost schimbate prin rotație. Intervenția continuă, în cooperare cu lucrătorii silvici și voluntarii serviciilor pentru situații de urgență, până la lichidarea incendiului. ISU Suceava reamintește că arderea miriştilor sau vegetaţiei ierboase este strict interzisă şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.

FOTO – VIDEO ISU Suceava

(G. S.)