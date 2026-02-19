INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturale

de Vlad Bălănescu

O acțiune a jandarmilor nemțeni, în colaborare cu colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, care a avut loc pe 18 februarie, la Roman, a dus la descoperirea a 44 de instalații ilegale la energie electrică și gaze naturale. „În doar câteva ore, echipele de inspecție și control au verificat peste 178 de branșamente la rețeaua de energie electrică și 36 la rețeaua de gaze naturale. În urma controalelor efectuate, au fost constatate peste 44 de situații de executare sau folosire a unor instalații clandestine, în scopul racordării directe la rețea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare. Dintre acestea, una a fost identificată în domeniul gazelor naturale, iar 43 în domeniul energiei electrice”, anunță Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț.

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturaleAu fost întocmite 44 de acte de sesizare pentru comiterea  infracțiuni de executare sau folosire a unor instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, precum și infracțiunea de furt, documentele fiind înaintate organelor de urmărire penală. Activitățile de inspecție și control au vizat instalații de distribuție a energiei electrice amplasate pe domeniul public. Simultan au fost verificate peste 41 de persoane în bazele de date.

Conform normelor legale în vigoare deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Executarea sau folosirea unor instalații clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul în care faptele sunt săvârșite de un salariat al unui titular de licență, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Sustragerea de energie electrică constituie infracțiune de furt.

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturaleVIDEO: Jandarmeria Neamț

(G. S.)

Vlad Bălănescu
Accident la Petricani – traficul este blocat pe ambele sensuri

