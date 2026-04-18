FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie 2026, la evenimentul caritabil „Wheels of Hope 2026”, organizat de Asociația Motociclismul pentru Toți, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Pompierii militari din cadrul Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență „au fost alături de oameni, oferind nu doar demonstrații, ci adevărate lecții de viață. Împreună cu paramedicii din cadrul echipelor de descarcerare și prim ajutor, aceștia au prezentat măsuri esențiale pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliști.

În mijlocul comunității, salvatorii au vorbit despre importanța fiecărei secunde, despre deciziile care pot salva vieți și despre cât de important este ca fiecare dintre noi să știe cum să reacționeze în momentele critice. A fost mai mult decât un eveniment – a fost o întâlnire între oameni care aleg să ajute și oameni care vor să fie pregătiți. Pentru că, uneori, cel mai important ajutor vine înainte de sosirea echipajelor de intervenție”, precizează ISU Iași într-un comunicat de presă.

„Prin astfel de activități, ne dorim să contribuim la creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor din trafic și la promovarea unui comportament preventiv, responsabil și sigur. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru inițiativa de a aduce în prim-plan siguranța rutieră și solidaritatea în comunitate! Suntem aici pentru voi. Nu doar când se întâmplă ceva, ci și pentru ca acel „ceva” să nu mai aibă loc”, a transmis căpitan George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Angela Croitoru

FOTO&VIDEO: ISU Iași