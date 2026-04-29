FOTO&VIDEO „Izvor” sub asfalt la Vânători-Neamț: avarie la rețeaua de apă, ignorată de peste o săptămână

O nouă avarie la rețeaua de apă persistă de mai bine de o săptămână în satul Vânători, pe strada Vladimir Bârliba.

În urma unor sesizări primite de la cetățeni din zonă, problema a fost verificată și confirmată: din asfalt țâșnește apa ca dintr-un izvor, iar șanțurile sunt pline.

Potrivit localnicilor, compania Apa Serv a fost înștiințată despre avarie și a trimis echipe la fața locului, însă, până în prezent, problema nu a fost remediată. De asemenea, reprezentanți ai primăriei au fost în teren și, cel mai probabil, au notificat la rândul lor operatorul județean de apă.

O doamnă de pe strada afectată declară: „Toți cei care locuim în această zonă am anunțat ApaServ și primăria. Au venit, au constatat, dar nici după o săptămână nu au reparat avaria. Știm că sistemul de apă și canalizare este în sarcina ApaServ. Aceste pierderi de apă ne vor fi, în cele din urmă, imputate tot nouă, în facturi. Este corect? Nu este suficient că apa este oprită frecvent, mai suportăm și pierderile. În plus, țevile au fost montate acum 6–7 ani, deci nu sunt vechi. Asta ridică semne de întrebare privind calitatea materialelor și a lucrărilor.”

În contextul în care ziua de vineri este sărbătoare legală, iar activitatea ar putea fi suspendată, reprezentanții Apa Serv mai au la dispoziție doar două zile pentru a interveni, în cel mai optimist scenariu.

C.T.S.

