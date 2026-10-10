FOTO&VIDEO Iași Zeci de mii de pelerini înalță rugăciuni la racla Cuvioasei Parascheva

Pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană Iași, acolo unde se află expuse raclele Cuvioasei Parascheva și cea a Sf. Paisie de la Sihăstria, se apropie vertiginos de punctul său maxim. Până sâmbătă dimineață (10 octombrie 2026, ora 10:00), peste 54 de mii de pelerini trecuseră prin baldachinul cu moaștele sfinților, iar alți 24 de mii așteptau la coadă.

Mii și mii de pelerini continuă să se îndrepte către Iași, marea lor în grupuri organizate, cu autocare, iar timpul de așteptare a ajuns în această dimineață la peste 11 ore.

Atmosfera este descrisă de forțele de ordine aflate la fața locului drept una liniștită, pelerinii sunt foarte calmi, în ciuda timpilor de așteptare mai mari ca niciodată până acum la acest pelerinaj. Nu există cerșetori în zona pelerinajului, o altă notă de sobrietate a pelerinajului la Cuvioasa Parascheva din acest an. Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru:

De la debutul pelerinajului, din data de 8 octombrie până în acest moment, 226 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 13 au fost conduse la diferite unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Angela Croitoru