FOTO&VIDEO Iași Un bărbat a supraviețuit o săptămână, rănit, în pădure!

De o săptămână, polițiști de frontieră, pompieri, voluntari, echipaje offroad, au scotocit pădurile din 5 sate, din județul Iași, căutând un bărbat dispărut pe 7 noiembrie 2026. Adrian Tătărușanu, în vârstă de 61 ani, a plecat de acasă din comuna Scobinți, în pădure, însă nu s-a mai întors, iar familia a apelat la ajutorul autorităților, pentru a-l găsi.

La activitățile de căutare, care au fost demarate chiar în ziua dispariției, au fost folosite și drone, câini specializați în găsirea persoanelor, însă totul părea zadarnic, omul de 61 de ani, pur și simplu nu a fost de găsit. Vineri, 13 noiembrie 2026, însă, un bărbat plecat la cules ciuperci, în pădurea Sticlăria din comuna Scobinți, l-a zărit pe bărbat, într-o râpă și-a sunat la 112. Deși rănit și deshidratat, bărbatul a reușit să supraviețuiască, în ciuda nopților reci din ultima săptămână, la adăpostul unui strat gros de frunze. Iată relatarea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Iași despre strania întâmplare, cu final fericit.

„La data de 7 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 61 de ani, a plecat de acasă în mod voluntar și nu a mai revenit. Polițiștii s-au mobilizat și au declanșat activități de căutare, fiind implicate mai multe forțe de ordine, precum polițiști de frontieră, pompieri, jandarmi și voluntari ai Asociației Off Road 4×4 Iași. Totodată, în activitățile de căutare a fost angrenat și un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor dispărute, precum și dronă cu termoviziune.

Activitățile de căutare s-au desfășurat în zona de imaș a satului Sticlăria, în extravilanul satului Sticlăria, precum și în pădurea care duce spre satul Pârcovaci și până spre satul Humosu, în pădurea de salcâm a satului Sticlăria, în pădurea dinspre satul Fetești și în pădurea dinspre comuna Cotnari, zona ,,Cădărușa”. Astăzi, 13 noiembrie a.c., bărbatul a fost identificat în pădurea din localitatea Sticlăria, comuna Scobinți, de către o persoană care se afla în zonă, prezentând semne vitale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri. Inspectoratul de Poliție Județean Iași mulțumește tuturor structurilor implicate și persoanelor care au sprijinit în desfășurarea activităților de căutare”, a precizat IPJ Iași.

Angela Croitoru

FOTO&VIDEO: IPJ Iași