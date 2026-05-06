FOTO&VIDEO Botoșani Percheziții pentru acuze de corupție în legătură cu concesionarea unor locuri de veci

de Sofronia Gabi

12 percheziții domiciliare au avut loc în zorii zilei de 6 mai în locații din județul Botoșani. Acțiunea în care au fost implicați polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, se desfășoară în cadrul unui dosar penal cu acuze de corupție. Descinderile au avut loc în municipiul Botoșani și comunele Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești, fiind vizat sediul unei instituții publice, patru sedii ale unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În urma perchezițiilor efectuate, cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. „Din cercetări a reieșit faptul că aceste persoane ar fi pretins și primit bani pentru a redistribui locuri de veci unor alte persoane decât cele care le-au concesionat, precum și pentru permiterea edificării de monumente funerare de către anumiți constructori", anunță IPJ Botoșani.

Cercetările sunt continuate pentru infracțiuni de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu. La activități au participat polițiști de investigații criminale, ordine publică, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi.

FOTO-VIDEO: IPJ Botoșani

(G. S.)

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Încep înscrierile pentru Titularizare 2026. Proba scrisă este programată pe 21 iulie
