FOTO&VIDEO Botoșani. Echipamente noi pentru polițiștii criminaliști

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani – Serviciul Criminalistic au fost dotați cu echipamente moderne, destinate eficientizării activităților specifice și creșterii capacității de intervenție și investigare criminalistică.

„Dotarea cu echipament modern a structurilor criminalistice cu atribuții pe linie de cercetare la fața locului din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, precum și a Compartimentului de poliție canină, contribuie la creșterea aportului mijloacelor specifice, identificarea autorilor de infracţiuni, precum și probarea vinovăției acestora. În vederea realizării obiectivelor profesionale, polițiștii au fost dotați cu șase sisteme de iluminare portabile cu capacitate ridicată și un costum de protecție pentru antrenament de agresivitate cu câinii de serviciu.

Aceste echipamente contribuie la creșterea calității activităților de cercetare la fața locului în cazul infracțiunilor grave realizate în special în condiții de iluminat insuficient (pe timp de noapte, depozite, subsoluri) ori în condiții meteorologice nefavorabile, prin identificarea și ridicarea tuturor categoriilor de urme cu valoare criminalistică ce pot fi descoperite în câmpul infracțional și dezvoltarea aptitudinilor echipelor prin asigurarea condițiilor optime de antrenament cu echipament modern specific”, precizează IPJ Botoșani.

Angela Croitoru