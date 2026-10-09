FOTO&VIDEO Botoșani Acțiune a poliției în școli și pe șosele: 31 de elevi chiuleau de la ore, amenzi în trafic de peste 50.000 lei!

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Poliției Municipiului Botoșani, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Rutier și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat joi, 8 octombrie, o acțiune de amploare pentru creșterea gradului de siguranță în zona unităților de învățământ din municipiul Botoșani.

“La activități au fost angrenate peste o sută de efective, precum și câinii polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, principalele obiective fiind prevenirea și combaterea faptelor antisociale și crearea unui climat de siguranță pentru elevi, cadre didactice și părinți.

În cadrul activității au fost legitimate peste 500 de persoane și verificate 78 de autovehicule, 23 de agenți economici și patru unități de învățământ. Dintre persoanele legitimate, 31 au fost elevi care nu frecventau orele de curs, fiind informat Inspectoratul Școlar Județean, pentru a dispune măsurile necesare conform competențelor.

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei. Dintre acestea, 46 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, cinci sancțiuni pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, iar trei sancțiuni au fost aplicate agenților economici pentru nerespectarea obligativității de a utiliza casa de marcat electronică”, a declarat agent principal Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Acțiunea a urmărit prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, descurajarea oricăror fapte antisociale în zona unităților de învățământ și prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive în rândul minorilor. Activitatea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Botoșani