FOTO&VIDEO Bacău: Reținut după ce s-a urcat băut la volan

de Vlad Bălănescu

Un bărbat de 48 de ani, din Moinești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a ieșit cu mașina la plimbare, fiind prins în flagrant de polițiștii rutieri.

FOTO&VIDEO Bacău: Reținut după ce s-a urcat băut la volanUn echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău a depistat în flagrant delict un bărbat de 48 de ani, din municipiul Moinești, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 – E85, în localitatea Sascut, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică valabilă. După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău, iar cercetările continuă.

