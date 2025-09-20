Foto. Ziua de Curățenie Națională, marcată la Vânători-Neamț

Astăzi, 20 septembrie, comuna Vânători-Neamț s-a alăturat inițiativei „Ziua de Curățenie Națională”, printr-o amplă acțiune de ecologizare desfășurată în zona Secu (Valea Secului).

Alături de reprezentanții Primăriei și ai Parcului Natural Vânători-Neamț, au participat și profesori împreună cu elevi ai Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”. În total, peste 50 de voluntari au reușit să adune aproximativ 60 de saci cu deșeuri.

Coordonatorul acțiunii, administratorul public Robert Bârliba, a declarat:

„A fost o acțiune civică frumoasă și, totodată, utilă pentru comunitatea noastră. Le mulțumesc tuturor participanților pentru efortul depus și pentru simțul civic de care au dat dovadă! Dacă ținem la comuna noastră, trebuie să o păstrăm curată, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.”

