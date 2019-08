Ziua comunei Păstrăveni a avut loc duminică, 25 august, în zona “La Ţintă”, la ieşirea din Păstrăveni spre Urecheni. A fost un prilej pentru sute de locuitori ai comunei să se adune laolaltă şi să petreacă alături de invitaţii primarului Anton Gorea. Manifestarea a început la ora 13:00, cu un Te Deum, după care oficialităţile locale şi judeţene au fost invitate de către edil să urce pe scenă şi să transmită câteva mesaje locuitorilor comunei. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ion Asaftei, primarii comunelor Timişeşti, Petricani, Urecheni şi Grumăzeşti, dar şi consilieri locali au mulţumit primarului Gorea pentru invitaţie şi l-au felicitat pentru modul cum administrează comuna.

1 din 7

Manifestarea a continuat cu recitaluri susţinute de Ansamblul etno-folcloric „Ştefan Vodă”, din Republica Moldova, ansamblul folcloric „Drăguşenii Noi”, din Republica Moldova, ansamblul folcloric „Floricică de la Munte”, grupul vocal „Floare de Colţ” şi de Georgiana Axinte. Apoi, tineretul a putut asculta muzica celor de la Glance şi a Elenei Ionescu (ex Mandinga), iar la final îndrăgitul artist Gheorghe Gheorghiu şi vedeta Anda Adam au oferit recitaluri aplaudate la scenă deschisă. Discoteca în aer liber şi focul de artificii au încheiat o seară magică.

La final, primarul Anton Gorea ne-a declarat şi câteva impresii despre această ediţie a zilei comunei: „Sunt mulţumit şi de această ediţie, mai ales că atât eu, cât şi colegii mei din primărie am depus eforturi ca toată lumea să fie mulţumită. Încercăm an de an să fim mai buni şi să oferim locuitorilor comunei noastre momente pe care să nu le uite. Locuitorii din comună merită ca măcar o zi din an să aibă parte de bucurii şi să mai uite de probleme. Le mulţumesc tuturor pentru participare, pentru colaborare şi sprijin, iar anul viitor vom încerca să fim mai buni. Le transmit locuitorilor comunei că toate eforturile mele la primărie sunt concentrate către ei, către comună, pentru a reuşi să duc la capăt proiectele începute şi să le ofer un trai mai bun şi condiţii civilizate”. (C.T. STURZU)