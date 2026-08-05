Foto. Zilele Comunei Vânători-Neamț 2026: patru zile de evenimente dedicate comunității, fără spectacole comerciale

Comuna Vânători-Neamț va găzdui, în perioada 13–16 august 2026, o nouă ediție a Zilelor Comunei, organizată într-un format diferit de cel al sărbătorilor tradiționale. Pentru al doilea an consecutiv, administrația locală pune accent pe activități educative, sportive și recreative, dedicate copiilor, familiilor și turiștilor.

Programul începe pe 13 august cu Ziua Zimbrului, organizată la Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători-Neamț. Vizitatorii vor putea participa la prezentări tematice, ateliere interactive, expoziții cu produse tradiționale și la un tur ghidat pe traseul educativ „Școala Pădurii”.

Pe 14 august este programată ediția a II-a a Concursului Local de Șah – Cupa Comunei Vânători-Neamț, competiție destinată tinerilor pasionați de sportul minții.

Una dintre principalele atracții ale ediției din acest an va avea loc pe 15 august, când în comuna Vânători-Neamț va ajunge Planetariul Mobil. Accesul va fi gratuit, iar participanții vor putea urmări proiecții spectaculoase despre Univers, organizate în serii de câte 25 de persoane, fiecare având o durată de aproximativ 20 de minute.

Ultima zi a manifestărilor, 16 august, este rezervată sportului și petrecerii timpului liber. În prima parte a zilei se va desfășura Campionatul Local de Fotbal – Cupa Zimbrului, competiție dedicată copiilor și tinerilor, inclusă în programul oficial al Zilelor Comunei. Seara, de la ora 20:00, la locul de joacă Campus-Ozana, va avea loc cea de-a doua ediție a Serii de Film în Aer Liber, unde participanții vor putea viziona animația „Zootropolis 2”.

Prin acest concept, Primăria Comunei Vânători-Neamț își propune să transforme sărbătoarea localității într-un eveniment dedicat comunității, promovând educația, mișcarea, natura și timpul petrecut în familie.

Organizatorii îi invită atât pe locuitorii comunei, cât și pe turiștii aflați în zonă să participe la evenimentele programate în perioada 13–16 august, într-o sărbătoare care își propune să aducă împreună întreaga comunitate.

Maria Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț:

„Și în ediția din acest an ne dorim ca manifestările dedicate Zilelor Comunei Vânători-Neamț să fie, înainte de toate, pentru familiile din comuna noastră și, în mod special, pentru copiii noștri. Chiar dacă traversăm vremuri dificile, care ne consumă și ne pun la încercare pe fiecare dintre noi, cred că este important ca măcar de ziua localității să ne adunăm împreună, ca o adevărată comunitate.

Îi invit pe toți cetățenii comunei, precum și pe toți cei care doresc să ne fie alături, să participe la activitățile pregătite în cadrul acestei ediții. Ne dorim să petrecem câteva zile frumoase, într-o atmosferă de bucurie, prietenie și respect pentru comunitatea noastră.”

Z.C.