FOTO Zboruri la joasă înălțime și deplasări de tehnică militară în toată țara. Exerciţiul „BUREBISTA 26”

Forțele Aeriene Române anunță deplasări de tehnică militară și zboruri la joasă înălțime în toată țara. Acestea fac parte dintr-un exercițiu care se va desfășura în toată țara, timp de aproape două săptămâni, în perioada 14-25 septembrie.

Dată fiind natura exercițiului, nu au fost date informații exacte despre locurile unde vor fi operațiunile, dar este posibil să fie și pe teritoriul Neamțului. „Forţele Aeriene Române desfăşoară, în perioada 14 – 25.09.2026, exerciţiul BUREBISTA 26 pe întreg teritoriul naţional.

Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control și execuție din Forțele Aeriene Române, cu sprijinul Forțelor Terestre, Forțelor Navale și Forțelor pentru Operații Speciale”, conform unui comunicat al Forțelor Aeriene Române

Sursa citată mai arată că scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forțele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene. „În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul naţional”, se mai arată în același comunicat.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Forțele Aeriene Române