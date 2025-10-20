FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU Neamț au avut un sfârșit de săptămână plin, cu nu mai puțin de 103 intervenții. Cele mai multe au fost cazuri medicale, 78 la număr, dintre care opt au necesitat echipaje de terapie intensivă mobilă. În același interval, au fost stinse patru incendii, s-a intervenit în șase situații pentru sprijinul persoanelor aflate în dificultate și în opt acțiuni pentru protecția comunităților. Alte două misiuni au vizat situații de urgență diverse, iar pompierii au mai avut o misiune pirotehnică, două salvări de animale, o deplasare fără intervenție și o alarmă falsă.

Incendiu la un autocamion în comuna Ștefan cel Mare

Printre cele mai importante evenimente s-au numărat incendiul produs la un autocamion aflat în mers, în comuna Ștefan cel Mare. În dimineața de 20 octombrie, în jurul orei 08:18, cabina vehiculului a ars complet, însă șoferul s-a autoevacuat la timp și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cauza a fost o defecțiune tehnică.

Accident în comuna Săbăoani

Pe 19 octombrie, la ora 23:10, un apel la 112 a anunțat un accident în comuna Săbăoani, în care au fost implicate două autoturisme, acesta soldându-se cu rănirea a doi tineri de 18 și 19 ani, care au fost transportați la spital. Alte două persoane au scăpat nevătămate. Pompierii au intervenit pentru curățarea drumului și prevenirea unui posibil incendiu.

Incendiu în comuna Săvinești

Tot pe data de 19 octombrie, la ora 22:00, pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două containere pe strada Gheorghe Caranfil din Săvinești. Incendiul a fost provocat, cel mai probabil de un scurtcircuit.

Misiune pirotehnică în comuna Bicaz Chei

Echipa pirotehnică a ISU Neamț a intervenit în data de 19 octombrie, în comuna Bicaz Chei, unde un localnic a descoperit un proiectil și aproape 500 de cartușe din Primul Război Mondial. Muniția a fost ridicată și depozitată în siguranță, urmând a fi distruse ulterior.

Accident în comuna Gâdinți

Tot duminică, în jurul orei 11:25, la Gâdinți, două autoturisme au fost implicate într-un accident în urma căruia una dintre mașini a ajuns într-un lan de porumb. Cele șase persoane aflate în vehicule s-au autoevacuat, și nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Animal salvat dintr-o groapă, la Vânători-Neamț

Un alt caz s-a petrecut în comuna Vânători-Neamț, unde pompierii au salvat un cal căzut într-o groapă de aproximativ un metru și jumătate. Animalul a fost scos în siguranță și redat stăpânului.

Reprezentanții ISU Neamț le reamintesc cetățenilor cât de importantă este pregătirea pentru situații de urgență. Informații utile despre cum se poate reacționa în caz de incendiu, cutremur sau alte riscuri pot fi găsite pe platforma fiipregatit.ro și în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit pe App Store și Google Play.

Foto: ISU Neamț