FOTO. Vijelia a cauzat pagube în regiunea de Nord Est. Probleme la Iași și Vaslui

După căldura foarte mare din ultimele 2 zile, în această seară, 27 mai, vijelii puternice au lovit mai multe zone din regiunea Nord Est, după cum, de altfel, anunțat Administrația Națională de Meteorologie mai devreme.

Pagube s-au înregistrat la Iași, unde crengile unui copac s-au rupt și au căzut peste o mașină staționată.

„În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost anunțată căderea unei crengi peste un autoturism, în municipiul Iași, în zona magazinului Lidl Dacia, pe strada Tabacului”, anunță ISU Iași.

În contextul fenomenelor meteorologice periculoase manifestate la nivelul municipiului Iași, au fost semnalate cabluri de electricitate rupte, cu pericol de cădere peste partea carosabilă, pe aleea Tudor Neculai. (…) În contextul fenomenelor meteorologice periculoase manifestate la nivelul județului Iași, furnizorul de energie electrică a informat că, la ora 20:00, au fost înregistrate avarii în rețeaua de distribuție administrată de Delgaz Grid SA, fiind afectați consumatori din localitățile Crivești și Ungheni”. De asemenea, ISU a transmis mai multe avertizări locuitorilor din Iași în urma furtunii puternice. „

Intervenții au fost anunțate și în județul Vaslui, unde forțe ale ISU se deplasează în mai multe locații.

„Secția de Pompieri Huși intervine in mun. Husi pentru degajarea unui acoperiș de aproximativ 20 metri pătrați cazut peste o masina. Intervenție in dinamică (…). Detașamentul de Pompieri Vaslui intervine cu o autospecială de stingere si modul descarcerare in mun. Vaslui pe strada M-sal C-tin Prezan – copac in pericol de prăbușire. Intervenție in dinamică”.

Vom reveni cu amănunte

Imagini: ISU Iași