Foto/Video. Tânără însărcinată, scoasă din nămeți de polițiști și salvată de medici

Un polițist și un medic din județul Bacău au fost astăzi, 18 februarie, îngerii păzitori ai unei tinere însărcinate și a pruncului ei nenăscut. Tânăra de 19 ani, a apelat prin 112 la sprijinul polițiștilor după ce ar fi rămas împotmolită cu autoturismul pe care îl conducea, în comuna Ungureni.

Ag. șef adjunct Tâmpu Marius Adrian, șeful Postului de Poliție Ungureni a plecat imediat la fața locului, a găsit tânăra însărcinată care i-a explicat că se deplasa către spital unde urma să fie internată.

Având în vedere starea de urgență și faptul că drumul era greu practicabil din cauza condițiilor meteo, polițistul nu a ezitat nicio secundă, a ajutat tânăra să urce în autospeciala de poliție și s-a deplasat de urgență cu aceasta la spital.

Imediat, femeia a fost preluată de personalul Maternității Bacău, unde a fost evaluată, investigată și, ulterior, internată pe Secția Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

„Pacienta venea spre spital, pentru că acuza dureri de burtă, dar a rămas înzăpezită și s-a speriat foarte tare. Am preluat-o și am internat-o. I-au fost recoltate analize și a început tratament perfuzabil. Este în siguranță, iar copilul se dezvoltă normal”, a precizat dr. Roxana Calapod, medic șef al Secției OG1.

Tânăra gravidă este cunoscută cu o sarcină problematică.

Florin Crăciun