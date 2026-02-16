Foto-Video. Serbările Zăpezii la Durău Park – Ediția a V-a: zile pline de distracție și exaltare la poalele Ceahlăului!

Atmosferă de poveste, veselie, zăpadă, chiote pe pârtii, distracție maximă pentru schiori de toate vârstele, competiții pentru cei mici și cei mari, muzică bună, delicii calde și megaconcerte! Aceasta este rețeta celor 10 zile de distracție maximă la poalele maiestuosului Ceahlău pe care vi le propune Durău Park la cea de-a V-a ediție a tradiționalelor Serbări ale Zăpezii.

Florian Rus, Viorica Macovei, Alesis, Ansamblul Codrii Neamtului, Randi și Los Anonimos!

O primă parte a evenimentului s-a derulat în week-end-ul trecut, 13- 15 februarie, cu sporturi de iarnă, concursuri cu premii și spectacole live.

Pe scena din apropierea pârtiilor de schi și săniuș, au evoluat artiști de calibru precum Florian Rus, Viorica Macovei, Ansamblul Folcloric “Codrii Neamțului”, Alesis, Randi și Los Anonimos!

Prima săptămână a Serbărilor zăpezii s-a încheiat, duminică seara, 15 februarie, cu un superb foc de artificii.

Vreme bună de schi și în timpul săptămânii!

O nouă săptămână cu bulgăreală, săniuș, schi și muzică de calitate a început la Pârtia Durău Park! Zăpadă din belșug, concursuri și mega concerte cu artiști îndrăgiți.

Vremea este numai bună pentru schi și săniuș, iar frumusețea naturală care vă întâmpină aici vă taie respirația! Ieșenii sunt și ei așteptați pe pârtii, mai ales că, în această săptămână, copiii din acest județ se află în vacanța de schi.

Vă așteptăm în fiecare zi, de la ora 9:00 la 19:00, pentru porția de aer curat, să le oferiți copiilor dumneavoastră o avanpremieră a distracției ce îi va aștepta aici și în vacanța de schi a elevilor din celelalte județe ale țării.

Distracția continuă cu megaconcerte și foc de articii!

În weekendul care urmează, vă așteptăm cu alte competiții, băuturi calde, poezia naturii și exaltarea pe care o aduc pe scena de la baza pârtiei:

20 Februarie: ADDA

21 Februarie: Ioana Ignat și Edward Sanda

22 Februarie: Connect -R, Johny Romano și, din nou, Los Anonimos!

Atmosfera pe pârtie va fi întreținută zilnic, cu muzică de cea mai bună calitate de Dj Ionuț Tofan & DJ Vlad.

Mulțumim partenerilor noștri, a căror susținere transformă magia iernii la Durău în realitate și vă așteptăm pe pârtie, în fiecare zi, cu brațele deschise și multă voie bună!