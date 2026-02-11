Foto/video. Reparații cu tehnologia IR (infraroșu) pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP) anunță că execută reparații cu tehnologia IR (infraroșu) pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7), în zona km 5+600. Lucrările sunt executate în regie de Secția de Producție a DRDP Iași, pentru remedierea în regim de urgență a degradărilor apărute în urma intemperiilor din ultima perioadă.

Potrivit DRDP Iași, reparațiile cu utilajul IR reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru intervenții punctuale în sezonul rege, cu o durabilitate superioară plombărilor clasice, cu mixtură stocabilă.

Mixtura asfaltică stocabilă este încălzită controlat într-un buncăr propriu, la aproximativ 160–180°C.

De asemenea, zona degradată este încălzită uniform, prin radiații infraroșii. În acest mod, se elimină umiditatea și se reactivează bitumul existent, după care, pe suprafața astfel pregătită, se așterne mixtura, nivelată și compactată corespunzător.

Prin încălzirea controlată a mixturii și a stratului suport, tehnologia IR permite realizarea de reparații asfaltice chiar și la temperaturi scăzute. Circulați cu atenție în zona de intervenție a drumarilor!

Florin Crăciun

Sursa/DRDP Iasi Oficial