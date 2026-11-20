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București, 20 noiembrie 2026 — Între 200 și 300 de persoane au participat, vineri, la manifestația organizată în București de grupul Youth Strike România, potrivit estimărilor de la fața locului. Protestul face parte dintr-o mobilizare internațională anunțată de coaliția Youth Strike pentru data de 20 noiembrie, cu acțiuni în peste 25 de țări europene.

În dialogul cu presa, organizatorii au declarat că din grup fac parte elevi, studenți și muncitori. Întrebați cine îi reprezintă, aceștia nu au indicat niciun nume. Pe lista mișcării internaționale Youth Strike apar două grupuri din România: Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca.

Cererile protestatarilor

Manifestanții cer ca 6% din PIB să fie alocat învățământului, mai multe locuințe sociale și locuri în cămine studențești și se opun creșterii cheltuielilor militare. Prin protestele de astăzi, spun organizatorii, vor să atragă angajați și sindicate de partea unui apel la grevă generală. În octombrie, grupul chemase studenții la boicot pe 20 noiembrie.

În România, pe lângă București, au fost anunțate manifestații la Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov, ca parte a mobilizării europene coordonate de coaliția internațională Youth Strike.

Foto Video. Alexandru Moldoveanu, corespondent special Mesagaserul de Neamț și ZCH News.ro